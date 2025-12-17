https://ria.ru/20251217/svo-2062701333.html
Более половины раненых бойцов лечатся рядом с домом, заявил Белоусов
Более половины раненых бойцов лечатся рядом с домом, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Более половины раненых бойцов лечатся рядом с домом, заявил Белоусов
Более половины раненых бойцов проходят полный цикл восстановления рядом с местом жительства или службы, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
россия
Более половины раненых бойцов лечатся рядом с домом, заявил Белоусов
Белоусов: более 50% бойцов проходят цикл восстановления рядом с домом