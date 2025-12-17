Рейтинг@Mail.ru
Более половины раненых бойцов лечатся рядом с домом, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 17.12.2025
Более половины раненых бойцов лечатся рядом с домом, заявил Белоусов
Более половины раненых бойцов проходят полный цикл восстановления рядом с местом жительства или службы, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
Более половины раненых бойцов лечатся рядом с домом, заявил Белоусов

Белоусов: более 50% бойцов проходят цикл восстановления рядом с домом

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПеревязка пациента в госпитале
Перевязка пациента в госпитале. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более половины раненых бойцов проходят полный цикл восстановления рядом с местом жительства или службы, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"За счет привлечения ведущих региональных протезно-ортопедических предприятий и адресной маршрутизации уже сегодня более половины раненых проходят полный цикл восстановительных мероприятий рядом с местом жительства или службы", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей Белоусов
 
 
