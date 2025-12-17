https://ria.ru/20251217/svo-2062699832.html
Почти все российские военнослужащие оснащены аптечками нового поколения
Почти все российские военнослужащие оснащены аптечками нового поколения - РИА Новости, 17.12.2025
Почти все российские военнослужащие оснащены аптечками нового поколения
Почти все российские военнослужащие оснащены аптечками нового поколения, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании МО РФ. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:19:00+03:00
2025-12-17T16:19:00+03:00
2025-12-17T16:19:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969782956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39749cdee19c2c7b5bdafb86cfb939fa.jpg
https://ria.ru/20250829/sostav-2038400311.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969782956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_040199b625b4820b650089b7111ae0a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Почти все российские военнослужащие оснащены аптечками нового поколения
Белоусов: почти все российские военные оснащены аптечками нового поколения