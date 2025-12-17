Рейтинг@Mail.ru
16:19 17.12.2025
Почти все российские военнослужащие оснащены аптечками нового поколения
Почти все российские военнослужащие оснащены аптечками нового поколения
Почти все российские военнослужащие оснащены аптечками нового поколения, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании МО РФ. РИА Новости, 17.12.2025
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Почти все российские военнослужащие оснащены аптечками нового поколения

Белоусов: почти все российские военные оснащены аптечками нового поколения

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобильная аптечка
Автомобильная аптечка
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Автомобильная аптечка. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Почти все российские военнослужащие оснащены аптечками нового поколения, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании МО РФ.
"В войска поставлено более 1 миллиона 200 тысяч различных видов аптечек нового поколения, что позволило оснастить ими практически всех военнослужащих", - сказал Белоусов.
БезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
