https://ria.ru/20251217/svo-2062694269.html
Вооруженным силам нужно продолжить взламывать оборону ВСУ, заявил Белоусов
Вооруженным силам нужно продолжить взламывать оборону ВСУ, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Вооруженным силам нужно продолжить взламывать оборону ВСУ, заявил Белоусов
Вооруженным силам России нужно и дальше навязывать противнику свою силу, продолжить взламывать оборону ВСУ, уничтожая их группировки войск, заявил министр... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:11:00+03:00
2025-12-17T16:11:00+03:00
2025-12-17T16:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4558dc16e36030206d6cf5ecada7dad9.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062690930.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efc779cdf171ede326339715177bdce9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
Вооруженным силам нужно продолжить взламывать оборону ВСУ, заявил Белоусов
Белоусов: ВС РФ нужно навязывать противнику свою волю, уничтожая группировки ВСУ