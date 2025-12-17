Рейтинг@Mail.ru
Вооруженным силам нужно продолжить взламывать оборону ВСУ, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 17.12.2025
Вооруженным силам нужно продолжить взламывать оборону ВСУ, заявил Белоусов
Вооруженным силам нужно продолжить взламывать оборону ВСУ, заявил Белоусов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вооруженным силам России нужно и дальше навязывать противнику свою силу, продолжить взламывать оборону ВСУ, уничтожая их группировки войск, заявил министр обороны Андрей Белоусов.
"Требуется и дальше навязывать противнику свою волю, действовать на упреждение, постоянно совершенствовать способы и приемы ведения вооруженной борьбы. Нужно продолжить взламывать оборону ВСУ, уничтожая их группировки войск", - сказал Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
Путин заявил, что российские военные перемалывают элитные части ВСУ
