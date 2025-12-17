Рейтинг@Mail.ru
Доля военного бюджета, связанного со СВО, выросла, заявил Белоусов
17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 17.12.2025
Доля военного бюджета, связанного со СВО, выросла, заявил Белоусов
андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Доля военного бюджета, связанного со СВО, выросла, заявил Белоусов

Белоусов: доля связанного с СВО военного бюджета возросла в 2025 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Доля военного бюджета, связанного с проведением специальной военной операции, в 2025 году возросла, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Андрей Белоусов.
"В 2025 году работа Министерства обороны велась в условиях жестких финансовых ограничений, связанных с возможностями федерального бюджета. В то же время ведение боевых действий привело к увеличению военных расходов. Все это потребовало жесткой оптимизации и приоритизации военного бюджета. Перестройки внутреннего механизма его планирования и исполнения", - сказал Белоусов.
