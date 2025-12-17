https://ria.ru/20251217/svo-2062655586.html
Минобороны расторгло нецелесообразные контракты, заявил Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в военно-строительном комплексе РФ были расторгнуты те контракты, которые признаны нецелесообразными, что... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
строительство
андрей белоусов
россия
россия, строительство, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Строительство, Андрей Белоусов
Белоусов: МО сохранило 66 млрд рублей за счет расторжения ненужных контрактов