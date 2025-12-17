Рейтинг@Mail.ru
Минобороны расторгло нецелесообразные контракты, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 17.12.2025 (обновлено: 15:00 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/svo-2062655586.html
Минобороны расторгло нецелесообразные контракты, заявил Белоусов
Минобороны расторгло нецелесообразные контракты, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Минобороны расторгло нецелесообразные контракты, заявил Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в военно-строительном комплексе РФ были расторгнуты те контракты, которые признаны нецелесообразными, что... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:58:00+03:00
2025-12-17T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
строительство
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062725370_0:195:3250:2023_1920x0_80_0_0_af7742f68671ba48e93e1fea0031a592.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062725370_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0dbdbb48b997460c21eedeaed24676f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, строительство, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Строительство, Андрей Белоусов
Минобороны расторгло нецелесообразные контракты, заявил Белоусов

Белоусов: МО сохранило 66 млрд рублей за счет расторжения ненужных контрактов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в военно-строительном комплексе РФ были расторгнуты те контракты, которые признаны нецелесообразными, что позволило высвободить 66 миллиардов рублей.
"В результате комплексного анализа портфеля контрактов расторгнуты те из них, которые признаны нецелесообразными к дальнейшему исполнению. Это дало возможность высвободить порядка 66 миллиардов рублей - а это четверть от годового объема строительства Министерства обороны", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтроительствоАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала