Белоусов рассказал, что пропавших бойцов стали находить в три раза чаще

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Число разысканных пропавших военнослужащих в 2025 году увеличилось в три раза по сравнению с 2024 годом, достигло 48%, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Количество разысканных военнослужащих увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом. Оно достигло 48% от общего числа пропавших без вести, то есть нашли каждого второго", - сказал Белоусов, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.