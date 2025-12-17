https://ria.ru/20251217/svo-2062651710.html
Белоусов рассказал, что пропавших бойцов стали находить в три раза чаще
Белоусов рассказал, что пропавших бойцов стали находить в три раза чаще - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал, что пропавших бойцов стали находить в три раза чаще
Число разысканных пропавших военнослужащих в 2025 году увеличилось в три раза по сравнению с 2024 годом, достигло 48%, сообщил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:49:00+03:00
2025-12-17T14:49:00+03:00
2025-12-17T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061880286_24:0:1260:695_1920x0_80_0_0_8282494b9a0f3628694e389f9ba14ffa.jpg
https://ria.ru/20251217/belousov-2062649215.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061880286_178:0:1105:695_1920x0_80_0_0_922db90672b0be0d8a291a902fdfeb8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал, что пропавших бойцов стали находить в три раза чаще
Белоусов: число разысканных пропавших военных в 2025 году выросло втрое