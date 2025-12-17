Белоусов рассказал, сколько бойцов получили служебное жилье в 2025 году

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Почти 17 тысяч военнослужащих получили в 2025 году служебное жилье, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии МО РФ.

"В части служебного жилья. Его в этом году получили почти 17 тысяч военнослужащих", - сказал он.