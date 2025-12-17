https://ria.ru/20251217/svo-2062648855.html
Белоусов рассказал, сколько бойцов получили служебное жилье в 2025 году
Белоусов рассказал, сколько бойцов получили служебное жилье в 2025 году
Белоусов рассказал, сколько бойцов получили служебное жилье в 2025 году
Почти 17 тысяч военнослужащих получили в 2025 году служебное жилье, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии МО РФ. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
россия
Белоусов рассказал, сколько бойцов получили служебное жилье в 2025 году
Белоусов: почти 17 тысяч военнослужащих получили в 2025 году служебное жилье