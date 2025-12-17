Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал, сколько бойцов получили служебное жилье в 2025 году - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 17.12.2025 (обновлено: 15:13 17.12.2025)
Белоусов рассказал, сколько бойцов получили служебное жилье в 2025 году
Белоусов рассказал, сколько бойцов получили служебное жилье в 2025 году
Почти 17 тысяч военнослужащих получили в 2025 году служебное жилье, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии МО РФ. РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал, сколько бойцов получили служебное жилье в 2025 году

Белоусов: почти 17 тысяч военнослужащих получили в 2025 году служебное жилье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКлючи от квартиры военнослужащего
Ключи от квартиры военнослужащего - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Ключи от квартиры военнослужащего. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Почти 17 тысяч военнослужащих получили в 2025 году служебное жилье, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии МО РФ.
"В части служебного жилья. Его в этом году получили почти 17 тысяч военнослужащих", - сказал он.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов рассказал о предоставлении льгот участникам СВО
