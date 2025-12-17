https://ria.ru/20251217/svo-2062640621.html
Белоусов рассказал о введении военного шенгена
Оперативность переброски войск НАТО к восточному флангу растет, для этих целей там планируют ввести "военный шенген", заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
