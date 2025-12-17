Рейтинг@Mail.ru
ВС России ведут бои на подступах к Орехову, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 17.12.2025 (обновлено: 18:00 17.12.2025)
ВС России ведут бои на подступах к Орехову, заявил Белоусов
ВС РФ ведут бои на подступах к Орехову, его взятие позволит развить наступление на северо-западе Запорожья, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВС РФ ведут бои на подступах к Орехову, его взятие позволит развить наступление на северо-западе Запорожья, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Группировка войск "Днепр" наступает на Ореховском направлении. Овладела населенным пунктом Малая Токмачка и ведет бои на подступах к городу Орехову. Взятие под контроль данного населенного пункта создаст благоприятные условия для дальнейшего развития наступления на северо-западе Запорожской области", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
В расширенном заседании коллегии Минобороны ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных Сил.
