ВС России ведут бои на подступах к Орехову, заявил Белоусов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВС РФ ведут бои на подступах к Орехову, его взятие позволит развить наступление на северо-западе Запорожья, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Группировка войск "Днепр" наступает на Ореховском направлении. Овладела населенным пунктом Малая Токмачка и ведет бои на подступах к городу Орехову. Взятие под контроль данного населенного пункта создаст благоприятные условия для дальнейшего развития наступления на северо-западе Запорожской области", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.