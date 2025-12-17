https://ria.ru/20251217/svo-2062635056.html
ВС России ведут бои на подступах к Орехову, заявил Белоусов
ВС России ведут бои на подступах к Орехову, заявил Белоусов
ВС РФ ведут бои на подступах к Орехову, его взятие позволит развить наступление на северо-западе Запорожья, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
ВС России ведут бои на подступах к Орехову, заявил Белоусов
Белоусов: ВС РФ ведут бои у Орехова для наступления на северо-западе Запорожья