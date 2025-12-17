https://ria.ru/20251217/svo-2062634184.html
Действия ВС России снизили на треть боевой потенциал ВСУ, заявил Белоусов
Действия ВС России снизили на треть боевой потенциал ВСУ, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Действия ВС России снизили на треть боевой потенциал ВСУ, заявил Белоусов
Успешные действия Вооруженных Сил РФ снизили на треть боевой потенциал ВСУ в 2025 году, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
