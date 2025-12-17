https://ria.ru/20251217/svo-2062590915.html
ВСУ потеряли болеее 200 военных в зоне "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и 18 автомобилей, сообщило в среду... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
