ВСУ потеряли болеее 200 военных в зоне "Южной" группировки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 17.12.2025 (обновлено: 12:25 17.12.2025)
ВСУ потеряли болеее 200 военных в зоне "Южной" группировки
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
славянск
вооруженные силы украины
константиновка
безопасность, россия, славянск, вооруженные силы украины, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Славянск, Вооруженные силы Украины, Константиновка
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и 18 автомобилей, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Противник (в зоне действия группировки войск "Южная" - ред.) потерял более 200 военнослужащих, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Степановка, Славянск, Петровское, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики, добавили в МО РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Во время встречи с Путиным". СМИ узнали о переживаниях Зеленского
16 декабря, 20:32
16 декабря, 20:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСлавянскВооруженные силы УкраиныКонстантиновка
 
 
