ВСУ потеряли болеее 200 военных в зоне "Южной" группировки

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и 18 автомобилей, сообщило в среду Минобороны РФ.

"Противник (в зоне действия группировки войск "Южная" - ред.) потерял более 200 военнослужащих, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.