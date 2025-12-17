Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне группировки "Север"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 17.12.2025 (обновлено: 12:19 17.12.2025)
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне группировки "Север"
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне группировки "Север" - РИА Новости, 17.12.2025
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.12.2025
ВСУ потеряли до 160 военных в зоне группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне группировки "Север"

Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Варачино и Шостка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старый Салтов, Революционное, Великий Бурлук, Избицкое, Волчанские Хутора и Варваровка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Уточняется, что ВСУ потеряли "до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы".
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
16 декабря, 07:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
