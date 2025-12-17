Суд отклонил жалобу Венедиктова* на штраф в 40 тысяч рублей

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывшего главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* на штраф в 40 тысяч рублей из-за отсутствия должной маркировки иноагента в посте в Telegram, следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, 14 июня 2024 года в 15.24 мск Венедиктов * опубликовал в своем Telegram-канале пост без указания на то, что этот материал произведен и распространен иностранным агентом либо касается деятельности иностранного агента. До составления административного протокола в Роскомнадзор от имени Венедиктова* поступило обращение, в котором "он осознает свою вину за допущенное нарушение, совершенное по недосмотру и неумышленно, при назначении наказания просит учесть состояние здоровья и напряженный график работы, в связи с чем просит рассмотреть вопрос о замене штрафа предупреждением". Ведомство отказалось удовлетворить это ходатайство журналиста.

Таганский суд Москвы в октябре 2024 года оштрафовал журналиста на 40 тысяч рублей. Мосгорсуд в апреле оставил решение первой инстанции в силе. Опечатки в дате составления протокола суд признал технической ошибкой. Защитник Венедиктова* подал кассационную жалобу и попросил отменить решения нижестоящих инстанций и прекратить производство по делу.

"Постановление судьи Таганского районного суда Москвы от 7 октября 2024 года и решение судьи Московского городского суда от 10 апреля 2025 года, вынесенные в отношении Венедиктова* по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ , оставить без изменения, жалобу защитника - без удовлетворения", - говорится в документе.

Суд отметил, что все доводы жалобы защитника журналиста являлись предметом проверки предыдущих судебных инстанций, получили правовую оценку и обоснованно отклонены, с чем не согласиться не имеется оснований.

В феврале 2024 года Венедиктова* за отсутствие маркировки иноагента Черёмушкинский райсуд оштрафовал также на 45 тысяч рублей.