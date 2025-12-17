https://ria.ru/20251217/sud-2062771712.html
Суд в Киеве оставил Коломойского* под стражей
Суд в Киеве оставил Коломойского* под стражей - РИА Новости, 17.12.2025
Суд в Киеве оставил Коломойского* под стражей
Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию защиты олигарха Игоря Коломойского* относительно меры пресечения по делу о покушении на убийство, его оставили под... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T22:14:00+03:00
2025-12-17T22:14:00+03:00
2025-12-17T22:14:00+03:00
в мире
киев
украина
сергей карпенко
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848914681_0:0:571:321_1920x0_80_0_0_78fc3495e5887da16909f3f8fc6da369.jpg
https://ria.ru/20251217/plenki-2062603281.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848914681_0:0:571:429_1920x0_80_0_0_f7f7f9d6cfbed3218a39aa1d5a4eefe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, сергей карпенко, страна.ua
В мире, Киев, Украина, Сергей Карпенко, Страна.ua
Суд в Киеве оставил Коломойского* под стражей
Суд на Украине оставил под арестом Коломойского по делу о покушении
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию защиты олигарха Игоря Коломойского* относительно меры пресечения по делу о покушении на убийство, его оставили под стражей, свидетельствует трансляция из зала суда.
"Коллегия судей приняла продолжить обвиняемому задержание, решение оставить без изменений", - сообщила судья на заседании, видео которого транслировал украинский "5 канал".
Офис генерального прокурора Украины в мае 2024 года предъявил Коломойскому* обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее украинское издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО.
Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам.
* Внесен в список террористов и экстремистов