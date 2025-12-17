Суд в Киеве оставил Коломойского* под стражей

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию защиты олигарха Игоря Коломойского* относительно меры пресечения по делу о покушении на убийство, его оставили под стражей, свидетельствует трансляция из зала суда.

"Коллегия судей приняла продолжить обвиняемому задержание, решение оставить без изменений", - сообщила судья на заседании, видео которого транслировал украинский "5 канал".

Офис генерального прокурора Украины в мае 2024 года предъявил Коломойскому* обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее украинское издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО.