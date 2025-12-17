Рейтинг@Mail.ru
Суд в Киеве оставил Коломойского* под стражей - РИА Новости, 17.12.2025
22:14 17.12.2025
Суд в Киеве оставил Коломойского* под стражей
Суд в Киеве оставил Коломойского* под стражей
Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию защиты олигарха Игоря Коломойского* относительно меры пресечения по делу о покушении на убийство, его оставили под... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T22:14:00+03:00
2025-12-17T22:14:00+03:00
в мире, киев, украина, сергей карпенко, страна.ua
В мире, Киев, Украина, Сергей Карпенко, Страна.ua
Суд в Киеве оставил Коломойского* под стражей

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию защиты олигарха Игоря Коломойского* относительно меры пресечения по делу о покушении на убийство, его оставили под стражей, свидетельствует трансляция из зала суда.
"Коллегия судей приняла продолжить обвиняемому задержание, решение оставить без изменений", - сообщила судья на заседании, видео которого транслировал украинский "5 канал".
Офис генерального прокурора Украины в мае 2024 года предъявил Коломойскому* обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее украинское издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО.
Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам.
* Внесен в список террористов и экстремистов
