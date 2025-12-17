Рейтинг@Mail.ru
Долина не связывалась с Лурье после заключения сделки, заявила адвокат
20:51 17.12.2025 (обновлено: 23:50 17.12.2025)
Долина не связывалась с Лурье после заключения сделки, заявила адвокат
Долина не связывалась с Лурье после заключения сделки, заявила адвокат

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина не связывалась с Полиной Лурье после заключения договора купли-продажи квартиры и не приносила извинений, заявила адвокат Светлана Свириденко в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.
Во вторник Верховный суд оставил право собственности за покупателем квартиры Долиной Полиной Лурье.
"Ни одного раза после заключения (договора) купли-продажи Долина с Лурье не разговаривала. Никаких извинений не было, хотя Полина этого ждала, потому что это все-таки какая-то поддержка была, пока суд не поставил окончательную точку", - сказала Свириденко.
Прокурор в суде настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лурье рассказала, как проходили просмотры квартиры Долиной
