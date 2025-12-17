https://ria.ru/20251217/sud-2062762770.html
Лурье рассказала, как проходили просмотры квартиры Долиной
Лурье рассказала, как проходили просмотры квартиры Долиной - РИА Новости, 17.12.2025
Лурье рассказала, как проходили просмотры квартиры Долиной
Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье рассказала, что первый просмотр квартиры проходил без участия певицы, а на втором просмотре Долина очень... РИА Новости, 17.12.2025
россия
Лурье рассказала, как проходили просмотры квартиры Долиной
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье рассказала, что первый просмотр квартиры проходил без участия певицы, а на втором просмотре Долина очень подробно рассказывала Лурье о деталях дома и района.
"Первый просмотр был без нее, а на втором просмотре да, мы смотрели вместе. Она очень подробно рассказывала про детали квартиры, дома, про район", - рассказала Лурье на шоу "Пусть говорят
" на Первом канале.
Она добавила, что выбирала квартиру, исходя из близости дома к месту работы и к школе.
"Я выбирала районы, из которых мне было бы удобно добираться до школы, до работы, чтобы рядом был парк, было где погулять с детьми", - отметила Лурье.
Верховный суд России
ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной
за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что, если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
В начале декабря Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы "Пусть говорят". Певица также заявила, что приняла решение вернуть Лурье деньги за квартиру в полном объеме.