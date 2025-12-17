Лурье рассказала, как проходили просмотры квартиры Долиной

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ. Архивное фото

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье рассказала, что первый просмотр квартиры проходил без участия певицы, а на втором просмотре Долина очень подробно рассказывала Лурье о деталях дома и района.

"Первый просмотр был без нее, а на втором просмотре да, мы смотрели вместе. Она очень подробно рассказывала про детали квартиры, дома, про район", - рассказала Лурье на шоу " Пусть говорят " на Первом канале.

Она добавила, что выбирала квартиру, исходя из близости дома к месту работы и к школе.

"Я выбирала районы, из которых мне было бы удобно добираться до школы, до работы, чтобы рядом был парк, было где погулять с детьми", - отметила Лурье.

Верховный суд России ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.

Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что, если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.