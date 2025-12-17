Рейтинг@Mail.ru
Суд в Армении продлил арест мэру Гюмри Гукасяну - РИА Новости, 17.12.2025
17:56 17.12.2025
Суд в Армении продлил арест мэру Гюмри Гукасяну
Суд в Армении продлил арест мэру Гюмри Гукасяну - РИА Новости, 17.12.2025
Суд в Армении продлил арест мэру Гюмри Гукасяну
Антикоррупционный суд Армении продлил на три месяца арест мэру Гюмри Вардану Гукасяну, сообщает в среду специализирующийся на правовой информации онлайн-ресурс... РИА Новости, 17.12.2025
Суд в Армении продлил арест мэру Гюмри Гукасяну

Антикоррупционный суд Армении продлил арест мэру Гюмри Гукасяну на 3 месяца

© Кадр видео из соцсетейЗадержание мэра Гюмри Вардана Гукасяна
Задержание мэра Гюмри Вардана Гукасяна - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Задержание мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 дек – РИА Новости. Антикоррупционный суд Армении продлил на три месяца арест мэру Гюмри Вардану Гукасяну, сообщает в среду специализирующийся на правовой информации онлайн-ресурс pastinfo.am.
"Мэр Гюмри Вардан Гукасян останется под арестом. Антикоррупционный суд под председательством судьи Левона Петросяна решил продлить срок ареста Гукасяну еще на три месяца", - говорится в сообщении.
Гукасян был арестован 21 октября ереванским судом на два месяца. Его адвокат Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "Получение взятки", добавив, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.
Другой адвокат мэра Заруи Постанджян сообщила, что правоохранительные органы приняли решение инициировать новое уголовное преследование в отношении Гукасяна за его заявления о необходимости формирования союза с Россией, квалифицировав их по статье "Публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения". По ее словам, обвинение не имеет ничего общего с вменяемой статьей и является политическим преследованием.
Французская журналистка прокомментировала арест Карапетяна
26 июня, 23:08
26 июня, 23:08
 
