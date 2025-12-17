Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал имущество экс-главы района Брянской области - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/sud-2062729678.html
Суд арестовал имущество экс-главы района Брянской области
Суд арестовал имущество экс-главы района Брянской области - РИА Новости, 17.12.2025
Суд арестовал имущество экс-главы района Брянской области
Суд наложил арест на недвижимость на 35 миллионов рублей бывшего главы администрации Выгоничского района Брянской области Сергея Чепикова, который обвиняется в... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:47:00+03:00
2025-12-17T17:47:00+03:00
происшествия
выгоничский район
брянская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20251209/prokuratura-2060907174.html
https://ria.ru/20251216/sud-2062267731.html
выгоничский район
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, выгоничский район, брянская область, россия
Происшествия, Выгоничский район, Брянская область, Россия
Суд арестовал имущество экс-главы района Брянской области

Суд арестовал недвижимость экс-главы района Брянской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Суд наложил арест на недвижимость на 35 миллионов рублей бывшего главы администрации Выгоничского района Брянской области Сергея Чепикова, который обвиняется в превышении полномочий и получении взятки, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона и в СУСК РФ по региону.
"Семнадцатого декабря Выгоничский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество бывшего главы администрации Выгоничского района С.Н. Чепикова… Наложен арест на недвижимое имущество, находящееся в собственности Чепикова, общей стоимостью более 35 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Москве у коррупционеров арестовали имущества на 14 миллиардов рублей
9 декабря, 17:40
По данным СУСК, предварительно установлено, что в августе-сентябре 2022 года глава администрации района через посредника от представителя строящей ФОК организации получил взятку стройматериалами на общую сумму не менее 240 тысяч рублей за беспрепятственное и быстрое согласование вносимых в проектно-сметную документацию изменений, а также подписание актов выполненных работ.
"В ходе расследования ранее наложен арест на денежные средства обвиняемого, изъятые в ходе проведения обыска, в размере 500 тысяч рублей, более 48 тысяч долларов США и более 33 тысяч евро", – отметили в СУСК.
О задержании и заключении под стражу Чепикова по обвинению в получении взятки стало известно в апреле, позже его отпустили под залог. По версии следствия, он получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде имущества на сумму не менее 258 730 рублей. За это глава администрации района должен был быстро согласовать изменения в проектно-сметную документацию и подписать акты выполненных работ по строительству ФОКа.
В июне региональная прокуратура сообщала, что на Чепикова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным ведомства, в рамках нацпроекта "Демография" администрация Выгоничского района заключила с подрядчиком контракт для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке Выгоничи. Фигурант заключил дополнительные соглашения на продление контракта и авансирование без обеспечения банковской гарантии, в результате работы на сумму 15,5 миллиона рублей не выполнили, деньги на возвратили, а контракт был расторгнут.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Имущество одного из фигурантов дела о драке в Щелково арестовали
16 декабря, 03:02
 
ПроисшествияВыгоничский районБрянская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала