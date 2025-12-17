Суд арестовал имущество экс-главы района Брянской области

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Суд наложил арест на недвижимость на 35 миллионов рублей бывшего главы администрации Выгоничского района Брянской области Сергея Чепикова, который обвиняется в превышении полномочий и получении взятки, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона и в СУСК РФ по региону.

"Семнадцатого декабря Выгоничский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество бывшего главы администрации Выгоничского района С.Н. Чепикова… Наложен арест на недвижимое имущество, находящееся в собственности Чепикова, общей стоимостью более 35 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

По данным СУСК, предварительно установлено, что в августе-сентябре 2022 года глава администрации района через посредника от представителя строящей ФОК организации получил взятку стройматериалами на общую сумму не менее 240 тысяч рублей за беспрепятственное и быстрое согласование вносимых в проектно-сметную документацию изменений, а также подписание актов выполненных работ.

"В ходе расследования ранее наложен арест на денежные средства обвиняемого, изъятые в ходе проведения обыска, в размере 500 тысяч рублей, более 48 тысяч долларов США и более 33 тысяч евро", – отметили в СУСК.

О задержании и заключении под стражу Чепикова по обвинению в получении взятки стало известно в апреле, позже его отпустили под залог. По версии следствия, он получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде имущества на сумму не менее 258 730 рублей. За это глава администрации района должен был быстро согласовать изменения в проектно-сметную документацию и подписать акты выполненных работ по строительству ФОКа.