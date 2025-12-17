Суд в Краснодаре обратил в доход государства имущество экс-главы УВД города

КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Суд в Краснодаре обратил в доход РФ имущество экс-главы УВД города Александра Семенова по иску ГП, Суд в Краснодаре обратил в доход РФ имущество экс-главы УВД города Александра Семенова по иску ГП, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

« "Суд в Краснодаре обратил в доход государства имущество семьи бывшего начальника УВД города. Советский районный суд города Краснодара рассмотрел гражданское дело по иску заместителя Генерального прокурора РФ к Александру и Ольге Семеновым", - говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства установлены факты несоблюдения ответчиками предусмотренных антикоррупционным законодательством обязанностей и запретов в период прохождения ими службы в органах внутренних дел Краснодарского края , сообщили в пресс-службе.

Как сообщается, с января по ноябрь 2005 года Семенов использовал свое положение и влияние для незаконного завладения высоколиквидными земельными наделами в центре Краснодара общей площадью в один гектар. В дальнейшем, будучи начальником УВД России по Краснодару, Семенов продолжил увеличивать капитализацию своих активов путем возведения на участках дорогостоящей коммерческой недвижимости. Это шестиэтажная гостиница, номерной фонд которой включает более 50 люксовых и премиальных апартаментов, 13 торговых площадок, базы строительной и иной крупнотоннажной техники, а также автозаправочной станции.

Также, по данным пресс-службы, Семенов и Семенова создали и приобрели в Краснодарском крае девять высокодоходных коммерческих организаций, специализирующихся на оказании услуг в сферах гостиничной деятельности, благоустройства территории и аренды имущества.

« "Все организации были зарегистрированы на номинальных владельцев, а должность Семенова позволила ему оказывать неограниченное влияние на органы местного самоуправления Краснодарского края для заключения с его бизнес-структурами более 450 муниципальных контрактов по содержанию общественных территорий на общую сумму 2,4 миллиарда рублей", - добавили в пресс-службе.

В результате ими были приобретены высоколиквидные активы в Краснодарском крае стоимостью более 3 миллиардов рублей.

Таким образом, в доход государства обращены восемь земельных участков и доли в праве собственности на пять земельных участков, девять жилых и 13 нежилых зданий и помещений, доли в праве собственности на 11 нежилых зданий и помещений, а также 100% долей в уставном капитале организаций, зарегистрированных на Семенову и доверенное лицо.