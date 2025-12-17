Рейтинг@Mail.ru
Защита уральца обжаловала штраф за поиск экстремистского контента - РИА Новости, 17.12.2025
17:36 17.12.2025
Защита уральца обжаловала штраф за поиск экстремистского контента
Защита уральца обжаловала штраф за поиск экстремистского контента - РИА Новости, 17.12.2025
Защита уральца обжаловала штраф за поиск экстремистского контента
На решение суда, впервые в России назначившего штраф жителю свердловского Каменска-Уральского за поиск экстремистских материалов, подана жалоба, сообщил... РИА Новости, 17.12.2025
происшествия, россия, каменск-уральский
Происшествия, Россия, Каменск-Уральский
Защита уральца обжаловала штраф за поиск экстремистского контента

На Урале Глухих, оштрафованный за поиск экстремистского контента, подал жалобу

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек - РИА Новости. На решение суда, впервые в России назначившего штраф жителю свердловского Каменска-Уральского за поиск экстремистских материалов, подана жалоба, сообщил представитель оштрафованного, Сергей Барсуков.
Ранее объединенная пресс-служба судов свердловского региона сообщила, что мировой суд Каменска-Уральского назначил штраф в 3 тысячи рублей за поиск экстремистских материалов местному жителю, Сергею Глухих, студенту медучреждения.
Это первое дело по новой статье 13.53 КоАП РФ о поиске заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, включенной в Кодекс летом.
"Сегодня подали жалобу", - рассказал Барсуков, отметив, что по делу очень много вопросов.
По его словам, неясно как именно была определена подсудность. Также он сообщил, что суд принял за основу показания свидетелей, выступавших понятыми при осмотре телефона, тогда как "эти граждане признались, что телефон не видели, а осматривали лишь картинки с изображением телефона и якобы изображений экстремистского характера".
Кроме того, он рассказал, что, согласно показаниям старшей участковой отдела полиции, сообщение о поиске экстремистских материалов поступило от неустановленного лица. При этом, по его словам, в материалах дела отсутствует информация об установлении данных этого лица, что, как отметил Барсуков, "также настораживает".
В протоколе было указано, что молодой человек через браузер Safari осуществил поиск заведомо экстремистских материалов, "а именно экстремистского материала - графического изображения шеврона батальона "Азов*".
В оперативных службах уточняли РИА Новости, что фигурант дела несколько раз делал запросы в интернете о "Русском добровольческом корпусе*" и батальоне "Азов*", а также "состоял в пабликах неонацистской тематики".
В свою очередь Барсуков в разговоре с агентством настаивал на том, что его подзащитный случайно наткнулся в интернете на статьи о запрещенных организациях.
* Запрещенная в России террористическая организация
