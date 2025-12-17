Рейтинг@Mail.ru
Мужчину из-под Белгорода осудили за участие в террористическом сообществе - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/sud-2062722431.html
Мужчину из-под Белгорода осудили за участие в террористическом сообществе
Мужчину из-под Белгорода осудили за участие в террористическом сообществе - РИА Новости, 17.12.2025
Мужчину из-под Белгорода осудили за участие в террористическом сообществе
Житель Белгородской области, служивший в штурмовой роте и воевавший против жителей Донбасса, осужден на 5,5 лет за участие в террористическом сообществе,... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:24:00+03:00
2025-12-17T17:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251217/vsu-2062716427.html
россия
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, белгородская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, Украина
Мужчину из-под Белгорода осудили за участие в террористическом сообществе

Мужчину из-под Белгорода осудили на 5,5 лет за участие в украинском нацбате

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Житель Белгородской области, служивший в штурмовой роте и воевавший против жителей Донбасса, осужден на 5,5 лет за участие в террористическом сообществе, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по региону.
"Осужден гражданин РФ, уроженец Украины, 1970 г.р., причастный к участию в террористическом сообществе… Приговором Южного окружного военного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, в 2019 году мужчина, находясь на территории Украины, добровольно заключил контракт с украинской террористической организацией. В составе штурмовой роты в должности стрелка-помощника гранатомётчика он принимал участие в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР.
Отмечается, что его преступная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. В пресс-службе ведомства уточнили агентству, что фигурант является жителем Белгородской области.
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Восемь заочно осужденных военных ВСУ внесли в перечень террористов
Вчера, 17:04
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБелгородская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала