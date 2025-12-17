https://ria.ru/20251217/sud-2062722431.html
Мужчину из-под Белгорода осудили за участие в террористическом сообществе
Мужчину из-под Белгорода осудили за участие в террористическом сообществе - РИА Новости, 17.12.2025
Мужчину из-под Белгорода осудили за участие в террористическом сообществе
Житель Белгородской области, служивший в штурмовой роте и воевавший против жителей Донбасса, осужден на 5,5 лет за участие в террористическом сообществе,... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:24:00+03:00
2025-12-17T17:24:00+03:00
2025-12-17T17:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251217/vsu-2062716427.html
россия
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, белгородская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, Украина
Мужчину из-под Белгорода осудили за участие в террористическом сообществе
Мужчину из-под Белгорода осудили на 5,5 лет за участие в украинском нацбате