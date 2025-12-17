Суд по делу Долиной посмотрели более миллиона человек

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Суммарно на разных платформах более миллиона человек посмотрели заседание суда по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, говорится в исследовании СРО "Ассоциация Блогеров и Агентств", которое есть в распоряжении РИА Новости.