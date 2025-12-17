Суд по делу Долиной посмотрели более миллиона человек

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Суммарно на разных платформах более миллиона человек посмотрели заседание суда по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, говорится в исследовании СРО "Ассоциация Блогеров и Агентств", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
"В онлайне процесс отслеживали порядка 1 миллиона человек. Лидером по просмотрам стал официальный паблик Верховного Суда РФ в социальной сети ВКонтакте, за онлайн-трансляцией следило свыше полумиллиона зрителей", - говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что трансляция Mash собрала более 200 тысяч зрителей, а трансляции заседания на YouTube суммарно набрали около 300 тысяч просмотров. Топ лидеров по просмотрам закрывает Telegram-канал БП-онлайн - около 15 тысяч человек.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.