В Мурманске мужчину осудили за убийство, совершенное 56 лет назад

МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Суд в Мурманске приговорил 80-летнего жителя Архангельской области, который обвинялся в изнасиловании и убийстве 13-летней девочки в Мурманске в 1969 году, к 9,5 годам колонии общего режима, сообщили в региональном СУСК РФ.
По информации ведомства, вечером 16 февраля 1969 года 13-летняя жительница Мурманска вышла из дома подруги, направилась домой и пропала. Ее тело, заваленное камнями под телеграфным столбом неподалеку от Семёновского озера, обнаружил случайный прохожий 21 июня 1969 года. На причастность к преступлению проверили множество мужчин, в том числе судимых за совершение преступлений против половой неприкосновенности, однако на тот момент оно осталось нераскрытым.
"В результате кропотливой работы в поле зрения следователей попал уроженец Вологодской области 1945 года рождения, работавший на стройке в Ленинском районе города Мурманска на момент совершения преступления", - говорится в сообщении.
С 1975 по 1983 годы мужчина четырежды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насилие над несовершеннолетними, уточнили в СК. Следователям удалось доказать его причастность и к этому преступлению. Мужчина сознался и рассказал, как все произошло. Следователи выяснили, что в тот день в 1969 году злоумышленник затащил незнакомую девочку в подвал дома, где изнасиловал. Затем он нанес жертве несколько ударов по голове и груди, от которых она скончалась на месте. Пытаясь скрыть преступление, фигурант отнес тело к Семеновскому озеру и спрятал.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отметили в СК.