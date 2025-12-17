Рейтинг@Mail.ru
Появились новые детали в деле медсестры, заразившей несколько человек ВИЧ - РИА Новости, 17.12.2025
15:46 17.12.2025 (обновлено: 15:51 17.12.2025)
Появились новые детали в деле медсестры, заразившей несколько человек ВИЧ
Появились новые детали в деле медсестры, заразившей несколько человек ВИЧ - РИА Новости, 17.12.2025
Появились новые детали в деле медсестры, заразившей несколько человек ВИЧ
Осужденную на четыре года лишения свободы за заражение более 70 человек гепатитом С и ВИЧ медсестру частного санатория в Нальчике суд лишил на 3 года права...
Появились новые детали в деле медсестры, заразившей несколько человек ВИЧ

Осужденную за заражения ВИЧ медсестру на 3 года лишили права оказывать медуслуги

НАЛЬЧИК, 17 дек – РИА Новости. Осужденную на четыре года лишения свободы за заражение более 70 человек гепатитом С и ВИЧ медсестру частного санатория в Нальчике суд лишил на 3 года права заниматься профессиональной деятельностью, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Кабардино-Балкарии.
"Осужденная лишена права заниматься профессиональной медицинской деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг населению, сроком на три года", - говорится в сообщении
Ранее региональная прокуратура сообщала, что с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в частном санатории в Нальчике нарушались санитарно-эпидемиологические правила, в том числе использовались нестерильные медицинские изделия, не соблюдались требования к их дезинфекции, стерилизации, допускалось многократное использование одноразовых изделий. В результате 71 пациент был инфицирован острым вирусным гепатитом С, зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
Генеральному директору санатория, врачу и медсестре процедурного кабинета было предъявлено обвинение по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей" УК РФ. Кроме того, медсестру обвиняли по статье "Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" УК РФ. Лицензия санатория (в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что это санаторий "Медис") на осуществление медицинской деятельности аннулирована.
В понедельник Нальчикский городской суд приговорил медсестру к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, уголовное преследование в отношении гендиректора и врача санатория прекращено в связи с истечением срока давности. Медсестра также выплатит трем потерпевшим 9 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
Исследование крови на ВИЧ-инфекцию - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Стратегии назвали охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией
