Появились новые детали в деле медсестры, заразившей несколько человек ВИЧ

НАЛЬЧИК, 17 дек – РИА Новости. Осужденную на четыре года лишения свободы за заражение более 70 человек гепатитом С и ВИЧ медсестру частного санатория в Нальчике суд лишил на 3 года права заниматься профессиональной деятельностью, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Кабардино-Балкарии.

"Осужденная лишена права заниматься профессиональной медицинской деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг населению, сроком на три года", - говорится в сообщении

Ранее региональная прокуратура сообщала, что с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в частном санатории в Нальчике нарушались санитарно-эпидемиологические правила, в том числе использовались нестерильные медицинские изделия, не соблюдались требования к их дезинфекции, стерилизации, допускалось многократное использование одноразовых изделий. В результате 71 пациент был инфицирован острым вирусным гепатитом С, зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

Генеральному директору санатория, врачу и медсестре процедурного кабинета было предъявлено обвинение по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей" УК РФ . Кроме того, медсестру обвиняли по статье "Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" УК РФ. Лицензия санатория (в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что это санаторий "Медис") на осуществление медицинской деятельности аннулирована.