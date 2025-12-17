Долина пока не предлагала вернуть деньги в обмен на квартиру, заявила Лурье

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье рассказала , что певица пока не предлагала ей деньги в обмен на квартиру, владелицей которой она стала по решению суда.

Первый канал выложил в своем Telegram-канале отрывок шоу " Пусть говорят " с участием Лурье, который выйдет в 19.45 по московскому времени.

"Пока она не предлагала", — сказала она, отвечая на вопрос ведущего о том, готова ли рассмотреть предложение вернуть деньги в обмен на квартиру, если таковое поступит от Долиной.

Верховный суд России ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.

Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что, если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.