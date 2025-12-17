Рейтинг@Mail.ru
Долина пока не предлагала вернуть деньги в обмен на квартиру, заявила Лурье - РИА Новости, 17.12.2025
15:37 17.12.2025 (обновлено: 15:41 17.12.2025)
Долина пока не предлагала вернуть деньги в обмен на квартиру, заявила Лурье
жилье
россия
лариса долина
пусть говорят
дело о квартире долиной
общество
жилье, россия, лариса долина, пусть говорят, дело о квартире долиной, общество
Жилье, Россия, Лариса Долина, Пусть говорят, Дело о квартире Долиной, Общество
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье рассказала, что певица пока не предлагала ей деньги в обмен на квартиру, владелицей которой она стала по решению суда.
Первый канал выложил в своем Telegram-канале отрывок шоу "Пусть говорят" с участием Лурье, который выйдет в 19.45 по московскому времени.
"Пока она не предлагала", — сказала она, отвечая на вопрос ведущего о том, готова ли рассмотреть предложение вернуть деньги в обмен на квартиру, если таковое поступит от Долиной.
Верховный суд России ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что, если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
В начале декабря Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы "Пусть говорят". Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме.
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лурье сообщила, когда планирует въехать в квартиру Долиной
