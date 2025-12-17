Рейтинг@Mail.ru
Суд в Мордовии отказал в УДО американскому наемнику Хаббарду
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 17.12.2025
Суд в Мордовии отказал в УДО американскому наемнику Хаббарду
Суд в Мордовии отказал в УДО американскому наемнику Хаббарду - РИА Новости, 17.12.2025
Суд в Мордовии отказал в УДО американскому наемнику Хаббарду
Суд в Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за наемничество американскому пенсионеру Стефану Хаббарду, поскольку тот имеет неснятые и... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
сша
украина
мичиган
московский городской суд
сша
украина
мичиган
Суд в Мордовии отказал в УДО американскому наемнику Хаббарду

Суд в Мордовии отказал в УДО осужденному за наемничество пенсионеру Хаббарду

Гражданин США Стивен Хаббард в Московском городском суде
Гражданин США Стивен Хаббард в Московском городском суде
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Гражданин США Стивен Хаббард в Московском городском суде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Суд в Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за наемничество американскому пенсионеру Стефану Хаббарду, поскольку тот имеет неснятые и непогашенные взыскания, сообщается на сайте Зубово-Полянского районного суда.
В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил американца к 6 годам и 10 месяцам колонии по делу о его участии как наемника в военном конфликте с Россией на стороне Украины. Кроме того, суд обратил в доход государства 142 тысячи гривен (более 3 тысяч долларов), принадлежащих Хаббарду. Свою вину мужчина признал.
"Судом рассмотрен материал по ходатайству адвоката в интересах осужденного Хаббарда Стефана Джеймса, 1952 года рождения, уроженца штата Мичиган США, гражданина США, об условно-досрочном освобождении… В судебном заседании, в присутствии представителей посольства США, защитники, представляющие интересы осужденного, просили суд удовлетворить ходатайство и освободить осужденного Хаббарда С.Д. условно-досрочно от отбывания назначенного судом срока наказания, указывая, что последний не нуждается в его полном отбытии", - говорится в сообщении.
Представителем исправительного учреждения было представлено заключение о нецелесообразности условно-досрочного освобождения Хаббарда, поскольку осужденный имеет неснятые и непогашенные взыскания.
"Суд, изучив письменные доказательства, данные о личности осужденного, о его поведении за весь период отбывания наказания и личное дело, пришёл к выводу, что осужденный Хаббард С.Д. нуждается в дальнейшем отбывании наказания в виде лишения свободы, и отказал в удовлетворении ходатайства о его условно-досрочном освобождении", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.
Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) - 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. С 2014 года он проживал на Украине. Как установил суд, в феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм (войсковая часть подведомственна украинскому минобороны). За это ему причиталось денежное довольствие в размере не менее 1 тысячи долларов в месяц. Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он нес службу, пока 2 апреля его не задержал российский военнослужащий.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Еще одному британскому наемнику, воевавшему за ВСУ, вынесли приговор
10 июля, 17:26
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
