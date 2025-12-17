Суд в Мордовии отказал в УДО американскому наемнику Хаббарду

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Суд в Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за наемничество американскому пенсионеру Стефану Хаббарду, поскольку тот имеет неснятые и непогашенные взыскания, сообщается на сайте Зубово-Полянского районного суда.

"Суд, изучив письменные доказательства, данные о личности осужденного, о его поведении за весь период отбывания наказания и личное дело, пришёл к выводу, что осужденный Хаббард С.Д. нуждается в дальнейшем отбывании наказания в виде лишения свободы, и отказал в удовлетворении ходатайства о его условно-досрочном освобождении", - подчеркивается в сообщении.