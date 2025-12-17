Суд в Мордовии отказал в УДО американскому наемнику Хаббарду

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Суд в Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за наемничество американскому пенсионеру Стефану Хаббарду, поскольку тот имеет неснятые и непогашенные взыскания, сообщается на сайте Зубово-Полянского районного суда.
В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил американца к 6 годам и 10 месяцам колонии по делу о его участии как наемника в военном конфликте с Россией на стороне Украины. Кроме того, суд обратил в доход государства 142 тысячи гривен (более 3 тысяч долларов), принадлежащих Хаббарду. Свою вину мужчина признал.
"Судом рассмотрен материал по ходатайству адвоката в интересах осужденного Хаббарда Стефана Джеймса, 1952 года рождения, уроженца штата Мичиган США, гражданина США, об условно-досрочном освобождении… В судебном заседании, в присутствии представителей посольства США, защитники, представляющие интересы осужденного, просили суд удовлетворить ходатайство и освободить осужденного Хаббарда С.Д. условно-досрочно от отбывания назначенного судом срока наказания, указывая, что последний не нуждается в его полном отбытии", - говорится в сообщении.
Представителем исправительного учреждения было представлено заключение о нецелесообразности условно-досрочного освобождения Хаббарда, поскольку осужденный имеет неснятые и непогашенные взыскания.
"Суд, изучив письменные доказательства, данные о личности осужденного, о его поведении за весь период отбывания наказания и личное дело, пришёл к выводу, что осужденный Хаббард С.Д. нуждается в дальнейшем отбывании наказания в виде лишения свободы, и отказал в удовлетворении ходатайства о его условно-досрочном освобождении", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.
Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) - 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. С 2014 года он проживал на Украине. Как установил суд, в феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм (войсковая часть подведомственна украинскому минобороны). За это ему причиталось денежное довольствие в размере не менее 1 тысячи долларов в месяц. Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он нес службу, пока 2 апреля его не задержал российский военнослужащий.