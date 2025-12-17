https://ria.ru/20251217/sud-2062672120.html
Лурье отметила с семьей свою победу
2025-12-17T15:29:00+03:00
2025-12-17T15:29:00+03:00
2025-12-17T15:47:00+03:00
россия
лариса долина
пусть говорят
дело о квартире долиной
общество
россия
россия, лариса долина, пусть говорят, дело о квартире долиной, общество
Россия, Лариса Долина, Пусть говорят, Дело о квартире Долиной, Общество
Лурье отметила с семьей свою победу
Лурье в эфире "Пусть говорят" рассказала, что отметила с семьей свою победу
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале
рассказала, что отметила с семьей свою победу, и поблагодарила всех, кто ее поддерживал на протяжении разбирательств.
"Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады, отмечаем важный для нас день, победу... Конечно, я очень рада и хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал", — сказала Лурье на шоу, которое полностью выйдет в 19.45 мск, а его отрывок Первый канал выложил в своем Telegram-канале.
Верховный суд России
ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной
за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что, если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
В начале декабря Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы "Пусть говорят
". Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме.