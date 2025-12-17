Лурье отметила с семьей свою победу

"Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады, отмечаем важный для нас день, победу... Конечно, я очень рада и хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал", — сказала Лурье на шоу, которое полностью выйдет в 19.45 мск, а его отрывок Первый канал выложил в своем Telegram-канале.