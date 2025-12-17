https://ria.ru/20251217/sud-2062620440.html
Обвиняемый в грабеже Гуф не признал вину
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Обвиняемые в грабеже рэпер Гуф (Алексей Долматов) и его приятель, дело которых поступило в суд, вину не признают, сообщается
в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Ранее в пресс-службе Мособлсуда
сообщили РИА Новости о завершении расследования дела, поступившего в Наро-Фоминский городской суд Московской области
.
"Вину в инкриминируемом деянии обвиняемые не признали", - говорится в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что обвинительное заключение утверждено по делу о грабеже против 46-летнего рэп-исполнителя и его 43-летнего знакомого. По версии следствия, утром 23 октября 2024 года обвиняемые, находясь на территории гостевого банно-оздоровительного комплекса "Аппарт Отель" в деревне Малые Горки Наро-Фоминского городского округа, в ходе ссоры нанесли брату администратора комплекса несколько ударов, а после похитили телефон стоимостью 68 тысяч рублей.
Инцидент произошел, когда рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья назначил Гуфу запрет определенных действий, впоследствии следователь отпустил рэпера под подписку о невыезде, с него сняли электронный браслет.