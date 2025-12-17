Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в грабеже Гуф не признал вину - РИА Новости, 17.12.2025
13:44 17.12.2025 (обновлено: 13:50 17.12.2025)
Обвиняемый в грабеже Гуф не признал вину
Обвиняемые в грабеже рэпер Гуф (Алексей Долматов) и его приятель, дело которых поступило в суд, вину не признают, сообщается в Telegram-канале подмосковной... РИА Новости, 17.12.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
московский областной суд
московская область (подмосковье)
2025
происшествия, московская область (подмосковье), московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Московский областной суд
Обвиняемый в грабеже Гуф не признал вину

Обвиняемый в грабеже рэпер Гуф не признал вину

Алексей Долматов. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Обвиняемые в грабеже рэпер Гуф (Алексей Долматов) и его приятель, дело которых поступило в суд, вину не признают, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Ранее в пресс-службе Мособлсуда сообщили РИА Новости о завершении расследования дела, поступившего в Наро-Фоминский городской суд Московской области.
"Вину в инкриминируемом деянии обвиняемые не признали", - говорится в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что обвинительное заключение утверждено по делу о грабеже против 46-летнего рэп-исполнителя и его 43-летнего знакомого. По версии следствия, утром 23 октября 2024 года обвиняемые, находясь на территории гостевого банно-оздоровительного комплекса "Аппарт Отель" в деревне Малые Горки Наро-Фоминского городского округа, в ходе ссоры нанесли брату администратора комплекса несколько ударов, а после похитили телефон стоимостью 68 тысяч рублей.
Инцидент произошел, когда рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья назначил Гуфу запрет определенных действий, впоследствии следователь отпустил рэпера под подписку о невыезде, с него сняли электронный браслет.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Московский областной суд
 
 
