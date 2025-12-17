Обвиняемый в грабеже Гуф не признал вину

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Обвиняемые в грабеже рэпер Гуф (Алексей Долматов) и его приятель, дело которых поступило в суд, вину не признают, Обвиняемые в грабеже рэпер Гуф (Алексей Долматов) и его приятель, дело которых поступило в суд, вину не признают, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

Ранее в пресс-службе Мособлсуда сообщили РИА Новости о завершении расследования дела, поступившего в Наро-Фоминский городской суд Московской области

"Вину в инкриминируемом деянии обвиняемые не признали", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что обвинительное заключение утверждено по делу о грабеже против 46-летнего рэп-исполнителя и его 43-летнего знакомого. По версии следствия, утром 23 октября 2024 года обвиняемые, находясь на территории гостевого банно-оздоровительного комплекса "Аппарт Отель" в деревне Малые Горки Наро-Фоминского городского округа, в ходе ссоры нанесли брату администратора комплекса несколько ударов, а после похитили телефон стоимостью 68 тысяч рублей.