У свердловского экс-сотрудника МВД конфисковали более 38 миллионов рублей

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что по приговору суда первой инстанции у Дьякова были конфискованы "денежные средства, объекты недвижимости, автомобиль и более 70 бутылок элитного алкоголя в доход государства". Отмечается, что в остальной части приговор остался без изменений.