У свердловского экс-сотрудника МВД конфисковали более 38 миллионов рублей
13:40 17.12.2025
У свердловского экс-сотрудника МВД конфисковали более 38 миллионов рублей
2025-12-17T13:40:00+03:00
2025-12-17T13:40:00+03:00
происшествия
россия
свердловская область
екатеринбург
свердловский областной суд
происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург, свердловский областной суд
Происшествия, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Свердловский областной суд
У свердловского экс-сотрудника МВД конфисковали более 38 миллионов рублей

Суд на Урале конфисковал 38 млн рублей у свердловского экс-сотрудника МВД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Свердловский областной суд постановил конфисковать более 38 миллионов рублей у бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД РФ по Свердловской области Андрея Дьякова, осужденного на 4 года колонии за взятку и злоупотребление полномочиями, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
В мае 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Дьякова по делу о получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. В октябре Дьяков был приговорен к 4 годам колонии строгого режима, а также лишен специального звания "полковник полиции", ему было запрещено занимать должности в госструктурах 8 лет. Дьяков признал вину и сотрудничал со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Суд конфисковал имущество экс-главы ФНС Ингушетии
Вчера, 09:32
"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, внес изменения в описательно-мотивировочную часть, а также изменил дополнительное наказание, которым Дьяков лишен права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления, увеличив его до 8 лет 6 месяцев. Решение суда первой инстанции в части конфискации имущества суд отменил. На основании статьи 104.2 УК РФ у Дьякова конфискована денежная сумма в размере 38 миллионов 375 тысяч 500 рублей. В случае отсутствия или же недостаточности денежных средств суд постановил конфисковать у Дьякова имущество, стоимость которого соответствует указанной сумме. В целях обеспечения конфискации сохранен арест на имущество, наложенное Ленинским районным судом Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
В объединенной пресс-службе судов сообщили, что по приговору суда первой инстанции у Дьякова были конфискованы "денежные средства, объекты недвижимости, автомобиль и более 70 бутылок элитного алкоголя в доход государства". Отмечается, что в остальной части приговор остался без изменений.
Судя по открытым данным, Дьяков возглавил УЭБиПК в январе 2024 года, до этого полгода исполнял обязанности руководителя данного подразделения. В правоохранительных органах работал с 2000-х годов.
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Суд продлил домашний арест экс-полицейским по делу главреда Baza
15 декабря, 15:42
 
Происшествия
 
 
