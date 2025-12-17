Рейтинг@Mail.ru
Экс-руководителей колонии в Калмыкии осудили за пособничество в терроризме - РИА Новости, 17.12.2025
13:29 17.12.2025
Экс-руководителей колонии в Калмыкии осудили за пособничество в терроризме
Экс-руководителей колонии в Калмыкии осудили за пособничество в терроризме
Южный окружной военный суд приговорил к 22 и 24 годам лишения свободы бывших руководителей исправительной колонии в Калмыкии за пособничество в создании... РИА Новости, 17.12.2025
происшествия
республика калмыкия
следственный комитет россии (ск рф)
республика калмыкия
2025
Новости
происшествия, республика калмыкия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Калмыкия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-руководителей колонии в Калмыкии осудили за пособничество в терроризме

Экс-руководителям колонии в Калмыкии дали до 24 лет по делу о терроризме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 22 и 24 годам лишения свободы бывших руководителей исправительной колонии в Калмыкии за пособничество в создании террористического сообщества и взятки, сообщает пресс-служба суда.
Было установлено, что в 2013 году на территории исправительного учреждения в Калмыкии появилось террористическое сообщество. Для финансирования его деятельности и материального обеспечения на территории колонии был создан фонд взаимопомощи, который пополнялся путём сбора денег с осуждённых и людей, находившихся на свободе.
Павел Батаев и Артур Цамаев занимали руководящие должности в данной колонии. Они сообщили руководителю террористического сообщества реквизиты счёта, открытого на имя сожительницы другого осужденного. С ноября 2016 до августа 2017 года Батаев и Цамаев передали руководителю сообщества мобильные, не менее 60 сим-карт, флеш-карты, с помощью которых были открыты электронные счета и проводились финансовые операции.
Также Цамаев, действуя совместно с Батаевым, получил от руководителя террористического сообщества взятку в 198 тысяч рублей. Кроме того, Батаев и Цамаев систематически получали деньги за общее покровительство и пособничество осужденным.
"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы... Батаеву по совокупности с приговором Яшкульского районного суда Калмыкии - 22 года колонии строгого режима, Цамаеву по совокупности с приговором Яшкульского районного - 24 года колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу еще не вступил.
О раскрытии террористической ячейки в ИК-2 в Калмыкии СК рассказывал в марте 2020 года. Уголовные дела возбудили в отношении более 40 человек, среди которых начальник колонии Павел Батаев и его заместитель Артур Цамаев. Ранее осуждены были десятки фигурантов.
ПроисшествияРеспублика КалмыкияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала