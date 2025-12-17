Экс-руководителей колонии в Калмыкии осудили за пособничество в терроризме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 22 и 24 годам лишения свободы бывших руководителей исправительной колонии в Калмыкии за пособничество в создании террористического сообщества и взятки, Южный окружной военный суд приговорил к 22 и 24 годам лишения свободы бывших руководителей исправительной колонии в Калмыкии за пособничество в создании террористического сообщества и взятки, сообщает пресс-служба суда.

Было установлено, что в 2013 году на территории исправительного учреждения в Калмыкии появилось террористическое сообщество. Для финансирования его деятельности и материального обеспечения на территории колонии был создан фонд взаимопомощи, который пополнялся путём сбора денег с осуждённых и людей, находившихся на свободе.

Павел Батаев и Артур Цамаев занимали руководящие должности в данной колонии. Они сообщили руководителю террористического сообщества реквизиты счёта, открытого на имя сожительницы другого осужденного. С ноября 2016 до августа 2017 года Батаев и Цамаев передали руководителю сообщества мобильные, не менее 60 сим-карт, флеш-карты, с помощью которых были открыты электронные счета и проводились финансовые операции.

Также Цамаев, действуя совместно с Батаевым, получил от руководителя террористического сообщества взятку в 198 тысяч рублей. Кроме того, Батаев и Цамаев систематически получали деньги за общее покровительство и пособничество осужденным.

"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы... Батаеву по совокупности с приговором Яшкульского районного суда Калмыкии - 22 года колонии строгого режима, Цамаеву по совокупности с приговором Яшкульского районного - 24 года колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу еще не вступил.