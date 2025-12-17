Суд в Екатеринбурге арестовал адвоката Качанова

Во вторник РИА Новости в правоохранительных органах рассказали, что уголовные дела об организации деятельности нежелательной организации возбудили в отношении блогеров из Екатеринбурга Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и адвоката Романа Качанова, у них прошли обыски. Позднее им предъявили обвинения.