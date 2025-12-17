Рейтинг@Mail.ru
Суд в Екатеринбурге арестовал адвоката Качанова
13:07 17.12.2025
Суд в Екатеринбурге арестовал адвоката Качанова
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца адвоката Романа Качанова, обвиняемого в организации деятельности нежелательной организации,... РИА Новости, 17.12.2025
2025
происшествия, екатеринбург, россия
Происшествия, Екатеринбург, Россия
Суд в Екатеринбурге арестовал адвоката Качанова

Наручники висят на дверной ручке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца адвоката Романа Качанова, обвиняемого в организации деятельности нежелательной организации, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении адвоката Романа Качанова… Суд ходатайство удовлетворил. Качанову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок по 15 февраля 2026 года", – говорится в сообщении.
Во вторник РИА Новости в правоохранительных органах рассказали, что уголовные дела об организации деятельности нежелательной организации возбудили в отношении блогеров из Екатеринбурга Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и адвоката Романа Качанова, у них прошли обыски. Позднее им предъявили обвинения.
По словам собеседника, фигуранты под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы осваивали гранты от признанных нежелательными на территории России Норвежского Хельсинкского Комитета (Norwegian Helsinki Committee) и Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy). Ранее проверить их деятельность следствие попросила свердловская общественница Екатерина Сапрыкина.
