Суд рассмотрит дело экс-полицейского с Украины о передаче координат ВСУ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего сотрудника украинской полиции, которого обвиняют в передаче спецслужбам Украины координат дислокации российских силовиков для их обстрела ВСУ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.