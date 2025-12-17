Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело экс-полицейского с Украины о передаче координат ВСУ - РИА Новости, 17.12.2025
13:00 17.12.2025
Суд рассмотрит дело экс-полицейского с Украины о передаче координат ВСУ
Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего сотрудника украинской полиции, которого обвиняют в передаче спецслужбам... РИА Новости, 17.12.2025
россия
херсонская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
украина
Суд рассмотрит дело экс-полицейского с Украины о передаче координат ВСУ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего сотрудника украинской полиции, которого обвиняют в передаче спецслужбам Украины координат дислокации российских силовиков для их обстрела ВСУ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что по делу уже прошло предварительное слушание.
В июле СК РФ сообщал о задержании в Херсонской области бывшего сотрудника украинской полиции Евгения Великосельского. По данным следствия, в 2022 году в интересах спецслужб Украины он передавал координаты мест дислокаций российских силовиков, по которым в последующем наносились ракетно-бомбовые удары военнослужащими ВСУ.
В СК отмечали, что украинские военнослужащие, основываясь на данных Великосельского, произвели ракетный обстрел гражданских объектов в Херсоне, в результате которого два человека погибли, 28 человек получили ранения различной степени тяжести.
Великосельскому вменяется участие в террористическом сообществе и совершение акта международного терроризма, повлекшего смерть.
