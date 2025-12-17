Арбитражный суд начнет слушать иск Банка России к Euroclear 16 января

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Исковое заявление Центрального банка Российской Федерации к Euroclear Bank принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 16 января 2026 года, на 10.00", - сообщили в пресс-службе.

Иск поступил в суд 12 декабря. Банк России ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.