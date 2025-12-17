https://ria.ru/20251217/sud-2062583230.html
Арбитражный суд начнет слушать иск Банка России к Euroclear 16 января
Арбитражный суд начнет слушать иск Банка России к Euroclear 16 января - РИА Новости, 17.12.2025
Арбитражный суд начнет слушать иск Банка России к Euroclear 16 января
Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:10:00+03:00
2025-12-17T12:10:00+03:00
2025-12-17T12:42:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
москва
euroclear
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
https://ria.ru/20251215/isk-2062065486.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), москва, euroclear, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Москва, Euroclear, Экономика
Арбитражный суд начнет слушать иск Банка России к Euroclear 16 января
Арбитражный суд начнет слушать иск ЦБ к бельгийскому Euroclear 16 января
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Исковое заявление Центрального банка Российской Федерации к Euroclear Bank принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 16 января 2026 года, на 10.00", - сообщили в пресс-службе.
Иск поступил в суд 12 декабря. Банк России ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ
был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.