12:10 17.12.2025 (обновлено: 12:42 17.12.2025)
Арбитражный суд начнет слушать иск Банка России к Euroclear 16 января
Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей РИА Новости, 17.12.2025
Арбитражный суд начнет слушать иск Банка России к Euroclear 16 января

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по иску Банка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Исковое заявление Центрального банка Российской Федерации к Euroclear Bank принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 16 января 2026 года, на 10.00", - сообщили в пресс-службе.
Иск поступил в суд 12 декабря. Банк России ранее сообщил, что он просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear ЦБ РФ был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Стала известна сумма иска ЦБ к Euroclear
15 декабря, 10:25
 
