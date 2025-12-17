https://ria.ru/20251217/sud-2062574443.html
Случайно застреливший главу района Новосибирска охотник пойдет под суд
Случайно застреливший главу района Новосибирска охотник пойдет под суд
Суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное после смерти главы Ленинского района Александра Гриба от случайного выстрела на охоте, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 17.12.2025
Случайно застреливший главу района Новосибирска охотник пойдет под суд
НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости.
Суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное после смерти главы Ленинского района Александра Гриба от случайного выстрела на охоте, сообщает
прокуратура региона.
По версии следствия, группа охотников 1 октября отправилась на загонную охоту, где для каждого охотника было отведено определенное место для стрельбы. Обвиняемый начал стрелять из своего охотничьего карабина по косулям и случайно направил ствол в сектор, где находились другие охотники. Одним из выстрелов мужчина попал в Гриба, который находился на расстоянии более 400 метров от него. Глава района скончался на месте.
"Прокурор Доволенского района Новосибирской области Александр Храпов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Ордынского района Новосибирской области, в результате действий которого наступила смерть Александра Гриба. Он обвиняется по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направили в Доволенский районный суд Новосибирской области.