Случайно застреливший главу района Новосибирска охотник пойдет под суд

По версии следствия, группа охотников 1 октября отправилась на загонную охоту, где для каждого охотника было отведено определенное место для стрельбы. Обвиняемый начал стрелять из своего охотничьего карабина по косулям и случайно направил ствол в сектор, где находились другие охотники. Одним из выстрелов мужчина попал в Гриба, который находился на расстоянии более 400 метров от него. Глава района скончался на месте.