Суд отказался удовлетворить иск Тимура Родригеза об алиментах
Суд отказался удовлетворить иск Тимура Родригеза об алиментах
Пресненский суд Москвы отказал телеведущему Тимуру Родригезу (Керимову) в удовлетворении иска об изменении условий соглашения по уплате алиментов к бывшей... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:17:00+03:00
москва
тимур родригез
происшествия
москва
москва, тимур родригез, происшествия
Москва, Тимур Родригез, Происшествия
Суд отказался удовлетворить иск Тимура Родригеза об алиментах
РИА Новости: суд отказал Родригезу в изменении условий соглашения по алиментам