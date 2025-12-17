Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался удовлетворить иск Тимура Родригеза об алиментах - РИА Новости, 17.12.2025
11:17 17.12.2025
Суд отказался удовлетворить иск Тимура Родригеза об алиментах
Суд отказался удовлетворить иск Тимура Родригеза об алиментах - РИА Новости, 17.12.2025
Суд отказался удовлетворить иск Тимура Родригеза об алиментах
Пресненский суд Москвы отказал телеведущему Тимуру Родригезу (Керимову) в удовлетворении иска об изменении условий соглашения по уплате алиментов к бывшей... РИА Новости, 17.12.2025
москва, тимур родригез, происшествия
Суд отказался удовлетворить иск Тимура Родригеза об алиментах

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказал телеведущему Тимуру Родригезу (Керимову) в удовлетворении иска об изменении условий соглашения по уплате алиментов к бывшей супруге Анне Девочкиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решением Пресненского районного суда города Москвы от 16 декабря 2025 года в удовлетворении иска Тимура Керимова к Анне Девочкиной об изменении условий соглашения об уплате алиментов, определении места жительства детей, порядке общения и воспитания детей отказано", - рассказали в пресс-службе.
У Родригеза и Девочкиной двое детей.
Марат Башаров - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Суд обязал актера Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены
28 ноября, 14:59
 
МоскваТимур РодригезПроисшествия
 
 
