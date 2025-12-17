Суд продлил арест фигурантам дела о драке в Щелково

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Щелковский городской суд Подмосковья до середины февраля продлил срок ареста четырем фигурантам дела о драке в Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Щелковский городской суд Московской области продлил срок содержания под стражей в отношении Кадирова З.Н., Рахимова Ш.Ф., Ятимова М.М., Рустамова И.И. до 17 февраля 2026 года", - рассказали в пресс-службе.

Там же ранее заявили, что пятый фигурант дела по фамилии Симонов объявлен в межгосударственный розыск.

Ранее СК РФ сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община" в подмосковном Щелково

Избиение парня толпой мужчин попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Ерошевич был госпитализирован с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.

Об аресте троих мужчин, обвиняемых в избиении, подмосковный главк МВД сообщил вечером 21 августа, когда футболист был еще жив. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК РФ ужесточили до части четвертой - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее был арестован четвертый фигурант.