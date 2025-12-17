Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест фигурантам дела о драке в Щелково - РИА Новости, 17.12.2025
10:54 17.12.2025
Суд продлил арест фигурантам дела о драке в Щелково
Суд продлил арест фигурантам дела о драке в Щелково - РИА Новости, 17.12.2025
Суд продлил арест фигурантам дела о драке в Щелково
Щелковский городской суд Подмосковья до середины февраля продлил срок ареста четырем фигурантам дела о драке в Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист РИА Новости, 17.12.2025
РИА Новости
происшествия, московская область (подмосковье), щелково, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Щелково, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд продлил арест фигурантам дела о драке в Щелково

Суд продлил арест фигурантам дела о драке в Щелково, в которой погиб футболист

© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Щелковский городской суд Подмосковья до середины февраля продлил срок ареста четырем фигурантам дела о драке в Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Щелковский городской суд Московской области продлил срок содержания под стражей в отношении Кадирова З.Н., Рахимова Ш.Ф., Ятимова М.М., Рустамова И.И. до 17 февраля 2026 года", - рассказали в пресс-службе.
Там же ранее заявили, что пятый фигурант дела по фамилии Симонов объявлен в межгосударственный розыск.
Ранее СК РФ сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община" в подмосковном Щелково.
Избиение парня толпой мужчин попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Ерошевич был госпитализирован с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.
Об аресте троих мужчин, обвиняемых в избиении, подмосковный главк МВД сообщил вечером 21 августа, когда футболист был еще жив. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК РФ ужесточили до части четвертой - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее был арестован четвертый фигурант.
Как узнало РИА Новости из судебных материалов, предполагаемому зачинщику драки Исламу Рустамову позднее добавили обвинение в хулиганстве.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЩелковоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
