Москвич получил два года колонии за стрельбу по людям на самокатах
Москвич получил два года колонии за стрельбу по людям на самокатах - РИА Новости, 17.12.2025
Москвич получил два года колонии за стрельбу по людям на самокатах
Суд в Москве приговорил мужчину к двум годам лишения свободы за стрельбу по людям на самокатах
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Суд в Москве приговорил мужчину к двум годам лишения свободы за стрельбу по людям на самокатах, следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее столичная прокуратура сообщала, что 4 августа 2024 года мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы людей на самокатах во время конфликта в Верхнем Михайловском переулке в Москве
. В московской полиции сообщили РИА Новости, что один из участников конфликта получил ранение, ему на месте была оказана медпомощь. Стрелявший с места происшествия скрылся, но позже был задержан. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Согласно материалам, житель Москвы в суде признал вину частично, дав фактически признательные показания. Он добровольно компенсировал потерпевшим моральный вред. Суд отклонил ходатайство одного из потерпевших о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон.
"Признать виновным и назначить наказание по части 2 статьи 213 УК РФ
(хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия) в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в материалах.
Фигурант взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.