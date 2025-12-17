Москвич получил два года колонии за стрельбу по людям на самокатах

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Суд в Москве приговорил мужчину к двум годам лишения свободы за стрельбу по людям на самокатах, следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Ранее столичная прокуратура сообщала, что 4 августа 2024 года мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в сторону группы людей на самокатах во время конфликта в Верхнем Михайловском переулке в Москве . В московской полиции сообщили РИА Новости, что один из участников конфликта получил ранение, ему на месте была оказана медпомощь. Стрелявший с места происшествия скрылся, но позже был задержан. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Согласно материалам, житель Москвы в суде признал вину частично, дав фактически признательные показания. Он добровольно компенсировал потерпевшим моральный вред. Суд отклонил ходатайство одного из потерпевших о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон.

"Признать виновным и назначить наказание по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия) в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в материалах.