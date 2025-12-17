https://ria.ru/20251217/strany-2062684522.html
Более 20 стран ознакомились с возможностями российского оружия в этом году
Более 20 стран ознакомились с возможностями российского оружия в этом году - РИА Новости, 17.12.2025
Более 20 стран ознакомились с возможностями российского оружия в этом году
Представители более 20 стран в этом году ознакомились с возможностями российского оружия в рамках новой системы по продвижению вооружений, заявил министр... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:50:00+03:00
2025-12-17T15:50:00+03:00
2025-12-17T15:50:00+03:00
россия
андрей белоусов
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_4d4ca75c48b5ffbd9cb36eca66bb9265.jpg
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062642194.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b1280854719baef6f07100714cd18fc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов, патриот
Россия, Андрей Белоусов, Патриот
Более 20 стран ознакомились с возможностями российского оружия в этом году
Белоусов: более 20 стран ознакомились с возможностями российского оружия