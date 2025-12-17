Рейтинг@Mail.ru
Стармер отказался одобрить британский план оборонных инвестиций, пишет FT - РИА Новости, 17.12.2025
10:20 17.12.2025
Стармер отказался одобрить британский план оборонных инвестиций, пишет FT
Стармер отказался одобрить британский план оборонных инвестиций, пишет FT
Стармер отказался одобрить британский план оборонных инвестиций, пишет FT
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказывается одобрять новый план оборонных инвестиций (Defense investment plan, DIP) из-за его большой стоимости,... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:20:00+03:00
2025-12-17T10:20:00+03:00
в мире
великобритания
лондон
кир стармер
джон хили
великобритания
лондон
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, великобритания, лондон, кир стармер, джон хили
В мире, Великобритания, Лондон, Кир Стармер, Джон Хили
Стармер отказался одобрить британский план оборонных инвестиций, пишет FT

FT: Стармер блокирует британский план оборонных инвестиций из-за его стоимости

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказывается одобрять новый план оборонных инвестиций (Defense investment plan, DIP) из-за его большой стоимости, сообщает в среду издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Стармер обеспокоен аспектами плана, особенно относящимся к стоимости, между премьер-министром и министерством обороны существует напряжение", - говорится в статье.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Глазго - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Стармер и фон дер Ляйен сделали заявление об Украине
14 декабря, 12:30
Как пишет газета, план оборонных инвестиций очерчивает расходы на масштабную реорганизацию вооруженных сил страны. Ранее министр обороны страны Джон Хили заявлял, что документ опубликуют осенью, затем сроки подготовки перенесли на конец декабря, однако сейчас маловероятно, что чиновники успеют подготовить План до наступления 2026 года, пишет газета.
Как сообщает Financial Times, задержки могут быть связаны с возражениями премьер-министра страны. Стармер поручил чиновникам военного ведомства переработать несколько аспектов плана, подняв вопросы о "приемлемости плана с точки зрения затрат". Как отмечает газета, это случилось на фоне "суровой финансовой напряженности", с которой столкнулись глава государства и министр финансов Рейчел Ривз.
Представитель британского правительства в комментарии изданию опроверг информацию о том, что Стармер отказывается одобрить план оборонных инвестиций, заявив, что в правительстве "напряженно работают", чтобы завершить его подготовку.
За подготовку плана несет ответственность национальный директор по вооружениям Руперт Пирс, которого назначили на эту должность в октябре. Он в выступлении в парламенте признал, что "правительство не может договориться о деньгах", однако настаивал, что план находится на финальной стадии подготовки.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СВР узнала, для чего Британия призывает к изъятию российских активов
16 декабря, 11:01
Еще одной причиной задержек могли стать проблемы с программой закупок министерства обороны, в частности, вопрос бронированных машин Ajax общей стоимостью 8,4 миллиарда долларов, которые во время испытаний вызвали у военнослужащих проблемы со здоровьем, в результате чего их использование приостановили, пишет издание.
В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов). Премьер Великобритании заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне".
Британский минфин в преддверии бюджетного заявления столкнулся с проблемой закрытия "дыры" в бюджете в десятки миллиардов фунтов стерлингов. Дефицит бюджета образовался из-за роста обслуживания госдолга, роста социальных выплат, в том числе расходов на помощь с оплатой дорожающих коммунальных услуг малоимущим, а также из-за стагнации экономики и снижения производительности.
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Британии заявили, что США уже не такие решительные в вопросах обороны
12 декабря, 16:59
 
В миреВеликобританияЛондонКир СтармерДжон Хили
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
