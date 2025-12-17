Стармер отказался одобрить британский план оборонных инвестиций, пишет FT

ЛОНДОН, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказывается одобрять новый план оборонных инвестиций (Defense investment plan, DIP) из-за его большой стоимости, сообщает в среду издание Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказывается одобрять новый план оборонных инвестиций (Defense investment plan, DIP) из-за его большой стоимости, сообщает в среду издание Financial Times со ссылкой на источники.

Стармер обеспокоен аспектами плана, особенно относящимся к стоимости, между премьер-министром и министерством обороны существует напряжение", - говорится в статье.

Как пишет газета, план оборонных инвестиций очерчивает расходы на масштабную реорганизацию вооруженных сил страны. Ранее министр обороны страны Джон Хили заявлял, что документ опубликуют осенью, затем сроки подготовки перенесли на конец декабря, однако сейчас маловероятно, что чиновники успеют подготовить План до наступления 2026 года, пишет газета.

Как сообщает Financial Times, задержки могут быть связаны с возражениями премьер-министра страны. Стармер поручил чиновникам военного ведомства переработать несколько аспектов плана, подняв вопросы о "приемлемости плана с точки зрения затрат". Как отмечает газета, это случилось на фоне "суровой финансовой напряженности", с которой столкнулись глава государства и министр финансов Рейчел Ривз.

Представитель британского правительства в комментарии изданию опроверг информацию о том, что Стармер отказывается одобрить план оборонных инвестиций, заявив, что в правительстве "напряженно работают", чтобы завершить его подготовку.

За подготовку плана несет ответственность национальный директор по вооружениям Руперт Пирс, которого назначили на эту должность в октябре. Он в выступлении в парламенте признал, что "правительство не может договориться о деньгах", однако настаивал, что план находится на финальной стадии подготовки.

Еще одной причиной задержек могли стать проблемы с программой закупок министерства обороны, в частности, вопрос бронированных машин Ajax общей стоимостью 8,4 миллиарда долларов, которые во время испытаний вызвали у военнослужащих проблемы со здоровьем, в результате чего их использование приостановили, пишет издание.

В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов). Премьер Великобритании заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне".