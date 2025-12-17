Рейтинг@Mail.ru
Запасы снабжающих Стамбул водохранилищ достигли минимума за десять лет - РИА Новости, 17.12.2025
23:40 17.12.2025
Запасы снабжающих Стамбул водохранилищ достигли минимума за десять лет
Запасы снабжающих Стамбул водохранилищ достигли минимума за десять лет
Уровень заполненности водохранилищ, снабжающих самый густонаселенный город Турции Стамбул, минимальный за десять лет, воды может хватить лишь на 51 день в... РИА Новости, 17.12.2025
СТАМБУЛ, 17 дек - РИА Новости. Уровень заполненности водохранилищ, снабжающих самый густонаселенный город Турции Стамбул, минимальный за десять лет, воды может хватить лишь на 51 день в случае продолжения засухи, подсчитало РИА Новости.
Управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) сообщило в среду, что снабжающие город водохранилища заполнены на 17,83% (154,7 миллиона кубометров из 868 миллионов). Это худший показатель за последние десять лет.
Водохранилище Алибей, Турция - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Стамбуле запасов воды в водохранилищах осталось на 2,5 месяца
3 октября, 10:37
Город с населением более 16 миллионов человек ежедневно потребляет в среднем 3,2 миллиона кубометров воды, утверждает управление, призывая граждан экономить воду. При этом за последние две недели потребление воды все же снизилось - до трех миллионов кубометров в сутки. Запасов воды при таком потреблении хватит еще на 51 день, если не будет осадков, подсчитало РИА Новости.
Генеральное управление метеорологии (MGM) в октябре сообщило, что лето 2025 года оказалось самым засушливым за 65 лет в Стамбуле, Измире и еще 16 провинциях страны.
С апреля запасы в водохранилищах Стамбула неуклонно снижались с отметки в 80%. Из десяти снабжающих город водохранилищ сейчас лишь одно заполнено на 53%, два из них заполнены менее чем на 1%.
По прогнозу синоптиков, осадки могут обрушиться на город со следующей недели.
Вода в бутылке - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Эколог рассказал, с чем столкнутся Турция и Ближний Восток к 2030 году
25 октября, 14:48
 
