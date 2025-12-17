Запасы снабжающих Стамбул водохранилищ достигли минимума за десять лет

СТАМБУЛ, 17 дек - РИА Новости. Уровень заполненности водохранилищ, снабжающих самый густонаселенный город Турции Стамбул, минимальный за десять лет, воды может хватить лишь на 51 день в случае продолжения засухи, подсчитало РИА Новости.

Управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) сообщило в среду, что снабжающие город водохранилища заполнены на 17,83% (154,7 миллиона кубометров из 868 миллионов). Это худший показатель за последние десять лет.

Город с населением более 16 миллионов человек ежедневно потребляет в среднем 3,2 миллиона кубометров воды, утверждает управление, призывая граждан экономить воду. При этом за последние две недели потребление воды все же снизилось - до трех миллионов кубометров в сутки. Запасов воды при таком потреблении хватит еще на 51 день, если не будет осадков, подсчитало РИА Новости.

Генеральное управление метеорологии (MGM) в октябре сообщило, что лето 2025 года оказалось самым засушливым за 65 лет в Стамбуле Измире и еще 16 провинциях страны.

С апреля запасы в водохранилищах Стамбула неуклонно снижались с отметки в 80%. Из десяти снабжающих город водохранилищ сейчас лишь одно заполнено на 53%, два из них заполнены менее чем на 1%.