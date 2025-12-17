https://ria.ru/20251217/stambul-2062784350.html
Запасы снабжающих Стамбул водохранилищ достигли минимума за десять лет
Запасы снабжающих Стамбул водохранилищ достигли минимума за десять лет - РИА Новости, 17.12.2025
Запасы снабжающих Стамбул водохранилищ достигли минимума за десять лет
Уровень заполненности водохранилищ, снабжающих самый густонаселенный город Турции Стамбул, минимальный за десять лет, воды может хватить лишь на 51 день в... РИА Новости, 17.12.2025
стамбул
измир
Запасы снабжающих Стамбул водохранилищ достигли минимума за десять лет
РИА Новости: при продолжении засухи воды в Стамбуле хватит только на 51 день
СТАМБУЛ, 17 дек - РИА Новости. Уровень заполненности водохранилищ, снабжающих самый густонаселенный город Турции Стамбул, минимальный за десять лет, воды может хватить лишь на 51 день в случае продолжения засухи, подсчитало РИА Новости.
Управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) сообщило в среду, что снабжающие город водохранилища заполнены на 17,83% (154,7 миллиона кубометров из 868 миллионов). Это худший показатель за последние десять лет.
Город с населением более 16 миллионов человек ежедневно потребляет в среднем 3,2 миллиона кубометров воды, утверждает управление, призывая граждан экономить воду. При этом за последние две недели потребление воды все же снизилось - до трех миллионов кубометров в сутки. Запасов воды при таком потреблении хватит еще на 51 день, если не будет осадков, подсчитало РИА Новости.
Генеральное управление метеорологии (MGM) в октябре сообщило, что лето 2025 года оказалось самым засушливым за 65 лет в Стамбуле, Измире и еще 16 провинциях страны.
, Измире
и еще 16 провинциях страны.
С апреля запасы в водохранилищах Стамбула неуклонно снижались с отметки в 80%. Из десяти снабжающих город водохранилищ сейчас лишь одно заполнено на 53%, два из них заполнены менее чем на 1%.
По прогнозу синоптиков, осадки могут обрушиться на город со следующей недели.