Трамп может объявить войну Венесуэле в четверг, заявил Такер Карлсон

ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя утверждает, что президент США Дональд Трамп рано утром может объявить о начале войны с Венесуэлой.

"Вчера членам конгресса сообщили, что война неизбежна и о ней будет объявлено сегодня вечером в девять часов в обращении президента к нации", — сказал он.

Трамп выступит с обращением к нации в 5:00 мск в четверг. Как сообщили в Белом доме, речь будет посвящена итогам года и новым инициативам.

В понедельник газета WSJ писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле . Как утверждается в материале, все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО.

Сегодня хозяин Белого дома объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры, следующие в эту страну и из нее, подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.

Каракас отверг притязания Вашингтона на природные ресурсы республики и заявил о намерении вынести этот вопрос на рассмотрение ООН

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого двусторонние отношения значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро . Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.

Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.

В начале декабря пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон признала, что Соединенные Штаты работают над планом на этот случай, подчеркнув, что решения о таких действиях находятся в ведении Трампа как Верховного главнокомандующего. При этом уже начавшееся применение военной силы, по ее утверждению, соответствует международному праву.