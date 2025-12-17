Конгрессвумен заявила о недопустимости преследования УПЦ

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Член палаты представителей США Анна Паулина Луна в среду заявила, что преследование православных христиан на Украине недопустимо, и призвала прекратить финансовую помощь киевскому режиму.
В среду Союз православных журналистов (СПЖ) США сообщил, что около 200 православных христиан и их сторонников вышли к американскому Капитолию в поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Собравшиеся у Капитолия называли своей целью привлечение внимания американской законодательной власти к проблеме преследования Украинской православной церкви. Кроме того, они просили освободить наместника Святогорской лавры канонической УПЦ, митрополита Арсения (Яковенко). Луна также присоединилась к выступлению.
"Для меня было честью присоединиться к греческому, украинскому и русскому православному духовенству и прихожанам, выступающим против преследования православных христиан на Украине. Все должны согласиться с тем, что религиозные преследования неприемлемы, и Соединенные Штаты не должны предоставлять финансирование странам, которые в них участвуют", - написала Луна в соцсети X.
Суд на Украине в апреле 2024 года арестовал наместника Святогорской лавры на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины (СБУ) тогда же объявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание митрополита как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" киевского режима арест наместника. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить его.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Верующие УПЦ отстояли Спасо-Преображенский монастырь под Киевом
5 декабря, 17:19