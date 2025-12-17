США угрожают ЕС в случае использования активов России, сообщает Times

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США предупреждают, что потребуют у ЕС "передать деньги", если евроблок согласится использовать активы РФ для помощи Украине, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
"Вашингтон в частном порядке предупреждает, что потребует "вернуть деньги", если ЕС... примет решение изъять замороженные российские активы... для финансирования Украины", - говорится в публикации.
По данным издания, за последнюю неделю США за кулисами провели кампанию, направленную на то, чтобы отвадить страны Европы от решения использовать российские активы. Как напоминает газета, эти активы являются частью плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине.
"Они боятся долгосрочного урона... инвестициям... и авторитету институтов", - отметил этот чиновник.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 17 декабря заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, вместо этого ЕС предлагает взять совместный кредит в пользу Киева.
Еврокомиссия ранее пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.