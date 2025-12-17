Рейтинг@Mail.ru
22:14 17.12.2025 (обновлено: 22:15 17.12.2025)
США угрожают ЕС в случае использования активов России, сообщает Times
США предупреждают, что потребуют у ЕС "передать деньги", если евроблок согласится использовать активы РФ для помощи Украине, сообщает газета Times со ссылкой на РИА Новости, 17.12.2025
в мире, россия, украина, виктор орбан, сша, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Виктор Орбан, США, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
США угрожают ЕС в случае использования активов России, сообщает Times

Times: США грозят потребовать у ЕС деньги, если союз будет использует активы РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США предупреждают, что потребуют у ЕС "передать деньги", если евроблок согласится использовать активы РФ для помощи Украине, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
"Вашингтон в частном порядке предупреждает, что потребует "вернуть деньги", если ЕС... примет решение изъять замороженные российские активы... для финансирования Украины", - говорится в публикации.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Переговоры в ЕС о российских активах идут вспять, заявил постпред Бельгии
Вчера, 21:05
По данным издания, за последнюю неделю США за кулисами провели кампанию, направленную на то, чтобы отвадить страны Европы от решения использовать российские активы. Как напоминает газета, эти активы являются частью плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине.
По словам неназванного чиновника из США, некоторые страны Европы, среди которых, предположительно, есть Италия и Бельгия, тайно просят Вашингтон вмешаться в решение вопроса активов РФ, поскольку не хотят публично выступать против их использования для финансирования Киева.
"Они боятся долгосрочного урона... инвестициям... и авторитету институтов", - отметил этот чиновник.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
США дали понять Европе, что хотят использовать российские активы, пишет WP
Вчера, 18:03
Премьер Венгрии Виктор Орбан 17 декабря заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, вместо этого ЕС предлагает взять совместный кредит в пользу Киева.
Еврокомиссия ранее пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Глава МИД Бельгии предрек крах экономики при использовании активов России
Вчера, 21:52
 
В миреРоссияУкраинаВиктор ОрбанСШАДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
