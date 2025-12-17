Рейтинг@Mail.ru
Сенат одобрил военный бюджет в размере свыше 900 миллиардов долларов - РИА Новости, 17.12.2025
20:30 17.12.2025 (обновлено: 20:38 17.12.2025)
Сенат одобрил военный бюджет в размере свыше 900 миллиардов долларов
Сенат одобрил военный бюджет в размере свыше 900 миллиардов долларов - РИА Новости, 17.12.2025
Сенат одобрил военный бюджет в размере свыше 900 миллиардов долларов
Сенат США в среду поддержал большинством голосов и принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год в размере свыше 900 миллиардов долларов,... РИА Новости, 17.12.2025
сша
в мире
украина
россия
сергей лавров
дональд трамп
нато
сша, в мире, украина, россия, сергей лавров, дональд трамп, нато
США, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО
Сенат одобрил военный бюджет в размере свыше 900 миллиардов долларов

Сенат поддержал законопроект об оборонном бюджете на 2026 год свыше $900 млрд

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Сенат США в среду поддержал большинством голосов и принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год в размере свыше 900 миллиардов долларов, включая 400 миллионов на оружие для Украины, свидетельствуют результаты голосования.
Документ приняли при поддержке 77 сенаторов, еще 20 выступили против него.
Эксперт объяснила увеличение военного бюджета НАТО
Вчера, 18:07
Сенатский законопроект включает выделение государственного финансирования на Украину в рамках программы закупок новых вооружений Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) на 2026 год в объеме 400 миллионов долларов. Такую же сумму выделят и в 2027 году.
После принятия сенаторами законопроект отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.
Комитет бундестага одобрил оборонные закупки на 50 миллиардов евро
Вчера, 20:15
Документ 11 декабря приняла палата представителей, где оборонный бюджет США на 2026 год набрал 312 голосов в поддержку и 112 против.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине, пишет Telegraph
12 декабря, 17:40
 
СШАВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровДональд ТрампНАТО
 
 
