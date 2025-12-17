Сенат одобрил военный бюджет в размере свыше 900 миллиардов долларов

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Сенат США в среду поддержал большинством голосов и принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год в размере свыше 900 миллиардов долларов, включая 400 миллионов на оружие для Украины, свидетельствуют результаты голосования.

Документ приняли при поддержке 77 сенаторов, еще 20 выступили против него.

Сенатский законопроект включает выделение государственного финансирования на Украину в рамках программы закупок новых вооружений Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) на 2026 год в объеме 400 миллионов долларов. Такую же сумму выделят и в 2027 году.

Дональду Трампу. После принятия сенаторами законопроект отправят на подпись президенту США

Документ 11 декабря приняла палата представителей, где оборонный бюджет США на 2026 год набрал 312 голосов в поддержку и 112 против.