Опрос показал отношение американцев к экономической политике Трампа
Опрос показал отношение американцев к экономической политике Трампа - РИА Новости, 17.12.2025
Опрос показал отношение американцев к экономической политике Трампа
Рейтинг одобрения экономической политики президента США Дональда Трампа находится на минимуме за оба его президентских срока и пользуется поддержкой всего 36%... РИА Новости, 17.12.2025
Опрос показал отношение американцев к экономической политике Трампа
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости.
Рейтинг одобрения экономической политики президента США Дональда Трампа находится на минимуме за оба его президентских срока и пользуется поддержкой всего 36% американцев, следует из опроса компании Marist для сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS
.
"Тридцать шесть процентов американцев заявили, что одобряют экономическую политику Трампа
. 57% ее не одобряют, а 8% не смогли ответить. Это самая низкая оценка, которую он получил за управление экономикой во время своего нынешнего или предыдущего президентского срока", — пишет компания.
Там также добавили, что 54% американцев не одобряют политику Трампа в целом, в то время как 38% оценивают ее положительно.
"Однако рейтинг одобрения президента Трампа среди республиканцев несколько снизился (до 84% с 89% в ноябре)", — говорится в публикации.
Более того, опрос показал, что почти вдвое больше жителей США
оценивают политику Трампа как "крайне негативную", чем как "крайне позитивную" (48% и 25% соответственно).
"Тридцать семь процентов американцев считают, что Демократическая партия — это партия, которая лучше справилась бы с экономикой, в то время как 33% считают, что республиканцы лучше подготовлены к работе с нынешней экономикой", — следует из данных опроса.
При этом 12% считают, что экономические способности обеих партий равны, а 17% — что ни одна из них не сможет справиться с задачей.
Опрос проводился среди 1440 взрослых жителей США с 8 по 11 декабря, погрешность составляет 3,2 процентных пункта.