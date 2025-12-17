Опрос показал отношение американцев к экономической политике Трампа

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Рейтинг одобрения экономической политики президента США Дональда Трампа находится на минимуме за оба его президентских срока и пользуется поддержкой всего 36% американцев, следует из опроса компании Marist для сети радиостанций NPR и службы телевещания Рейтинг одобрения экономической политики президента США Дональда Трампа находится на минимуме за оба его президентских срока и пользуется поддержкой всего 36% американцев, следует из опроса компании Marist для сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS

"Тридцать шесть процентов американцев заявили, что одобряют экономическую политику Трампа . 57% ее не одобряют, а 8% не смогли ответить. Это самая низкая оценка, которую он получил за управление экономикой во время своего нынешнего или предыдущего президентского срока", — пишет компания.

Там также добавили, что 54% американцев не одобряют политику Трампа в целом, в то время как 38% оценивают ее положительно.

"Однако рейтинг одобрения президента Трампа среди республиканцев несколько снизился (до 84% с 89% в ноябре)", — говорится в публикации.

Более того, опрос показал, что почти вдвое больше жителей США оценивают политику Трампа как "крайне негативную", чем как "крайне позитивную" (48% и 25% соответственно).

"Тридцать семь процентов американцев считают, что Демократическая партия — это партия, которая лучше справилась бы с экономикой, в то время как 33% считают, что республиканцы лучше подготовлены к работе с нынешней экономикой", — следует из данных опроса.

При этом 12% считают, что экономические способности обеих партий равны, а 17% — что ни одна из них не сможет справиться с задачей.