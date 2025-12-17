США заинтересованы в посредничестве России по Ирану, считает политолог

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США заинтересованы в посредничестве Российской Федерации и углублении российско-иранских отношений в рамках ядерной программы Ирана, выразила мнение в беседе с РИА Новости политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

"США как раз заинтересованы в том, чтобы Россия участвовала в посредничестве по иранской ядерной программе, и в интересах (президента США Дональда) Трампа сделать так, чтобы регион избежал нового всплеска насилия. В Вашингтоне хорошо понимают, что Россия на этом направлении может быть очень полезна", - сказала агентству Супонина.

По словам политолога, РФ также выгодно сотрудничество с США по ряду проблем, включая вопрос по иранской ядерной программе, особенно на фоне плохих отношений Российской Федерации и Евросоюза.

"У США есть общие проблемы, которые можно решать сообща с Россией: это и борьба с терроризмом, и урегулирование палестинского-израильского конфликта, это и щекотливый вопрос об иранской ядерной программе, так что любые усилия России на этом направлении помогут укреплению и контактов с США", - отметила Супонина.

По мнению эксперта, такие события, как визит иранского министра иностранных дел в Москву, приезд российской делегации во главе с вице-премьером РФ в Иран, а также встреча президентов Российской Федерации и ИРИ Владимира Путина Масуда Пезешкиана стали важным толчком и следствием активизации контактов в российско-иранских отношениях.

"Конечно, непростая ситуация в регионе ( Ближнем Востоке - ред.): существует опасность нового военного противостояния между Ираном и Израилем , но как раз Россия делает все возможное, чтобы этого не произошло", - заключила Супонина.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре , подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".