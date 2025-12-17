Рейтинг@Mail.ru
США заинтересованы в посредничестве России по Ирану, считает политолог - РИА Новости, 17.12.2025
18:46 17.12.2025
США заинтересованы в посредничестве России по Ирану, считает политолог
США заинтересованы в посредничестве России по Ирану, считает политолог
в мире
иран
россия
сша
аббас аракчи
сергей лавров
владимир путин
иран
россия
сша
В мире, Иран, Россия, США, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, Владимир Путин
Супонина: США заинтересованы в посредничестве РФ по иранской ядерной программе

© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с флагами Ирана
Мужчина с флагами Ирана - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с флагами Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США заинтересованы в посредничестве Российской Федерации и углублении российско-иранских отношений в рамках ядерной программы Ирана, выразила мнение в беседе с РИА Новости политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.
Во вторник министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву, в среду у него проходят переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Как заявляли в Тегеране и Москве, в повестке переговоров иранского министра - ситуация вокруг иранской ядерной программы, двусторонние отношения, а также вопросы сотрудничества в сфере обороны.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лавров на встрече с главой МИД Ирана пошутил про гостеприимство
Вчера, 12:32
"США как раз заинтересованы в том, чтобы Россия участвовала в посредничестве по иранской ядерной программе, и в интересах (президента США Дональда) Трампа сделать так, чтобы регион избежал нового всплеска насилия. В Вашингтоне хорошо понимают, что Россия на этом направлении может быть очень полезна", - сказала агентству Супонина.
По словам политолога, РФ также выгодно сотрудничество с США по ряду проблем, включая вопрос по иранской ядерной программе, особенно на фоне плохих отношений Российской Федерации и Евросоюза.
"У США есть общие проблемы, которые можно решать сообща с Россией: это и борьба с терроризмом, и урегулирование палестинского-израильского конфликта, это и щекотливый вопрос об иранской ядерной программе, так что любые усилия России на этом направлении помогут укреплению и контактов с США", - отметила Супонина.
По мнению эксперта, такие события, как визит иранского министра иностранных дел в Москву, приезд российской делегации во главе с вице-премьером РФ в Иран, а также встреча президентов Российской Федерации и ИРИ Владимира Путина и Масуда Пезешкиана стали важным толчком и следствием активизации контактов в российско-иранских отношениях.
Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Лавров и глава МИД Ирана обсудят кризис иранской ядерной программы
16 декабря, 12:11
"Конечно, непростая ситуация в регионе (Ближнем Востоке - ред.): существует опасность нового военного противостояния между Ираном и Израилем, но как раз Россия делает все возможное, чтобы этого не произошло", - заключила Супонина.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Иран после ударов сообщал, что намерен восстановить объекты, подвергшиеся ударам, и продолжить развитие ядерной отрасли, в том числе за счет строительства новых атомных электростанций в ИРИ, при этом в Тегеране уточняли, что готовы пойти на шаги по выстраиванию доверия к иранской ядерной отрасли в свете озабоченности Запада по поводу ядерной программы исламской республики.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Лавров прокомментировал обвинения в недостаточной поддержке Ирана
15 декабря, 22:32
 
