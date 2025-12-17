Рейтинг@Mail.ru
18:15 17.12.2025 (обновлено: 18:30 17.12.2025)
США временно разрешили часть операций с ЦБ России
США временно разрешили часть операций с ЦБ России
США временно разрешили часть операций с ЦБ России

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США разрешило в среду проводить операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с рядом российских банков, центральным банком и национальным клиринговым центром РФ.
"Настоящей общей лицензией все сделки, запрещенные указом президента... с участием одного или нескольких из следующих субъектов, связанных с гражданской атомной энергетикой, разрешаются до 12.01 утра по (североамериканскому - ред.) восточному летнему времени 18 июня 2026 года", - говорится в документе
