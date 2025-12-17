Рейтинг@Mail.ru
США разрешили транспортировку нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию
18:09 17.12.2025 (обновлено: 18:23 17.12.2025)
США разрешили транспортировку нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию
США разрешили транспортировку нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию
сша, япония, сахалин-2, экономика, министерство финансов сша
США, Япония, Сахалин-2, Экономика, Министерство финансов США
США разрешили транспортировку нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию

Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минфин США в среду разрешил финансовые операции, связанные с транспортировкой в Японию нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2", следует из данных генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
"Все сделки, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены вплоть до 18 июня 2026 года при условии, что транспортировка осуществляется исключительно в Японию", - говорится в документе.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
США временно разрешили часть операций с ЦБ России
