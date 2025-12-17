США разрешили транспортировку нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минфин США в среду разрешил финансовые операции, связанные с транспортировкой в Японию нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2", следует из данных генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).