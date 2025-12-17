США дали понять Европе, что хотят использовать российские активы, пишет WP

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа дала ясно понять странам Европы, что хочет использовать замороженные российские активы для урегулирования на Украине, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, премьер Бельгии Барт де Вевер и другие европейские лидеры подвергаются давлению со стороны американских чиновников из-за вопроса активов.
"Европейцы получили четкие сигналы, что администрация США хочет использовать эти активы для урегулирования", - говорится в публикации.
Отмечается, что подобная позиция Вашингтона повышает риск его столкновения с европейскими лидерами.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.