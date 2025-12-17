Трамп пока не принял решение по новым санкциям против России, пишет Reuters

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на данный момент не принял решений о введении новых санкций против России, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом.
"Трамп пока не принял никаких новых решений относительно новых санкций против России", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на чиновника Белого дома.
Чиновник отметил, комментируя утверждения агентства Блумберг, что "задача ведомств - подготовить варианты действий для президента".
В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что США готовят новый пакет санкций против РФ и могут объявить о них уже на этой неделе. Согласно публикации Блумберг, новые санкции США могут затронуть танкеры, якобы связанные с перевозкой российской нефти, и трейдеров, содействующих операциям по ее продаже.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Москве хорошо известно о том, что в ряде кабинетов в Вашингтоне есть планы по введению новых санкций против России.