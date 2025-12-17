Рейтинг@Mail.ru
Трамп пока не принял решение по новым санкциям против России, пишет Reuters - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 17.12.2025 (обновлено: 19:11 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/ssha-2062734885.html
Трамп пока не принял решение по новым санкциям против России, пишет Reuters
Трамп пока не принял решение по новым санкциям против России, пишет Reuters - РИА Новости, 17.12.2025
Трамп пока не принял решение по новым санкциям против России, пишет Reuters
Президент США Дональд Трамп на данный момент не принял решений о введении новых санкций против России, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на Белый... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T18:03:00+03:00
2025-12-17T19:11:00+03:00
в мире
россия
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_511:607:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d3d85c79a20d0519db715deab84f2a3.jpg
https://ria.ru/20251217/smi-2062584638.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_703:521:2739:2048_1920x0_80_0_0_42433ac388f5d86afe416e0d03ab9eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дональд трамп, сша
В мире, Россия, Дональд Трамп, США
Трамп пока не принял решение по новым санкциям против России, пишет Reuters

Reuters: Трамп пока не принял решение по новым санкциям против России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на данный момент не принял решений о введении новых санкций против России, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом.
"Трамп пока не принял никаких новых решений относительно новых санкций против России", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на чиновника Белого дома.
Чиновник отметил, комментируя утверждения агентства Блумберг, что "задача ведомств - подготовить варианты действий для президента".
В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что США готовят новый пакет санкций против РФ и могут объявить о них уже на этой неделе. Согласно публикации Блумберг, новые санкции США могут затронуть танкеры, якобы связанные с перевозкой российской нефти, и трейдеров, содействующих операциям по ее продаже.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Москве хорошо известно о том, что в ряде кабинетов в Вашингтоне есть планы по введению новых санкций против России.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Bloomberg: Бессент обсудил антироссийские санкции с европейскими послами
Вчера, 12:15
 
В миреРоссияДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала